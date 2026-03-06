Σχολιάζοντας τις Ελληνίδες influencers στο Ντουμπάι

Τις τελευταίες ημέρες, οι Ελληνίδες influencers που βρέθηκαν στο Ντουμπάι έχουν προκαλέσει έντονο ενδιαφέρον, κυρίως λόγω της κατάστασης στην περιοχή της Μέσης Ανατολής. Ο Κωνσταντίνος Μπογδάνος, δημοσιογράφος και παρουσιαστής στο OPEN TV, εξέφρασε τις απόψεις του σχετικά με το φαινόμενο αυτό, προχωρώντας σε αιχμηρές παρατηρήσεις.

"Φουσκωχειλούδες" και "ελαφρά ήθη"

Κατά τη διάρκεια της εκπομπής "Happy Day", ο Μπογδάνος έκανε λόγο για το γεγονός ότι πολλές από τις Ελληνίδες που δηλώνουν influencers δεν ασχολούνται πραγματικά με αυτό το επάγγελμα. "Σε μια χώρα που δυστυχώς παράγουμε περισσότερες «φουσκωχειλούδες», ελαφρών ηθών influencers από όσες μπορούμε να καταναλώσουμε, το αποτέλεσμα είναι ότι τις εξάγουμε," δήλωσε χαρακτηριστικά.

Η διάκριση μεταξύ επαγγελματιών και συνοδών

Ωστόσο, ο Μπογδάνος δεν παρέλειψε να ξεκαθαρίσει ότι υπάρχουν και γυναίκες που δραστηριοποιούνται επαγγελματικά και με επιτυχία στον αραβικό κόσμο. "Υπάρχουν κάποιες κοπέλες ή κυρίες που ασχολούνται με αξιόλογες επαγγελματικές δραστηριότητες και είναι επιτυχημένες. Υπάρχουν όμως και άλλες που δηλώνουν διάφορους επαγγελματικούς τίτλους, αλλά στην ουσία είναι συνοδοί," σημείωσε.

Ιστορική αναφορά και κοινωνικά πρότυπα

Ο δημοσιογράφος έκανε και μια ιστορική αναφορά, συγκρίνοντας την τρέχουσα κατάσταση με παλαιότερες εποχές, όταν η Ελλάδα "κατανάλωνε" γυναίκες από χώρες της Ανατολικής Ευρώπης. Παράλληλα, αναφέρθηκε στην ταινία "Balkanizater" του Σωτήρη Γκορίτσα, θυμίζοντας την ατάκα "Προσεχώς Βουλγάρες". "Τώρα οι Ελληνίδες γίνονται προϊόν κατανάλωσης στη Μέση Ανατολή και αυτό γίνεται ακόμη και με καμάρι," τόνισε.

Σεβασμός για τις επαγγελματίες

Ο Μπογδάνος δεν παρέλειψε να διευκρινίσει ότι τα σχόλιά του δεν αφορούν τις γυναίκες που έχουν πραγματική επαγγελματική παρουσία στο εξωτερικό. "Δεν αφορά κυρίες που έχουν επιτυχημένες και πραγματικές επαγγελματικές δραστηριότητες στον Αραβικό κόσμο. Σε αυτές βγάζω το καπέλο," ανέφερε, υπογραμμίζοντας ότι το ζήτημα σχετίζεται με τα κοινωνικά πρότυπα που προβάλλονται.

Οι δηλώσεις του Κωνσταντίνου Μπογδάνου προκαλούν ποικίλες αντιδράσεις, καθώς θίγουν ένα ευαίσθητο θέμα που σχετίζεται με την εικόνα των γυναικών και τις επαγγελματικές τους επιλογές. Η αναφορά του στις "φουσκωχειλούδες" και οι συγκρίσεις με προηγούμενες εποχές εγείρουν ερωτήματα σχετικά με την εικόνα που προβάλλεται για τις Ελληνίδες στο εξωτερικό. Αξιοσημείωτο είναι ότι η άποψή του δεν αφορά όλες τις γυναίκες, αλλά εστιάζει σε ένα συγκεκριμένο κομμάτι της κοινωνίας, γεγονός που μπορεί να προκαλέσει αντιδράσεις και συζητήσεις.

