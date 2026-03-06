Eurovision 2026: Η «παγωμάρα» για την ελληνική συμμετοχή και ο Akylas στο Σαν Μαρίνο

Η ελληνική συμμετοχή στη Eurovision 2026 με το τραγούδι «Φέρτο», εκπροσωπούμενη από τον Akylas, δεν κατάφερε να εντυπωσιάσει το κοινό στον τελικό του Σαν Μαρίνο. Ο Akylas ανέβηκε στη σκηνή μόνος του, χωρίς τη συνοδεία χορευτών, προσφέροντας μια πιο λιτή σκηνική παρουσία. Αυτή η επιλογή, ωστόσο, δεν φάνηκε να κερδίζει την εύνοια του κοινού, που παρέμεινε αμήχανο κατά τη διάρκεια της εμφάνισης.

Η εμφάνιση που προκάλεσε συζητήσεις

Η σκηνική παρουσία του Akylas στον τελικό του Σαν Μαρίνο αποτέλεσε αντικείμενο συζητήσεων, κυρίως λόγω των ενδυματολογικών επιλογών του. Ο τραγουδιστής εμφανίστηκε φορώντας σκούφο, πορτοκαλί μπότες, λευκό πουκάμισο, δερμάτινη βερμούδα και γυαλιά ηλίου. Η διαφορετική αυτή αισθητική απομακρύνθηκε από την αρχική εικόνα του τραγουδιού, που είχε αγαπηθεί από το κοινό λόγω του χαρακτηριστικού πορτοκαλί φόντου και του μαύρου ντυσίματος.

Η αντίδραση του κοινού και οι επιπτώσεις στα προγνωστικά

Η απουσία ενθουσιασμού από το κοινό ήταν έκδηλη, με το «Φέρτο» να δυσκολεύεται να αποσπάσει το θερμό χειροκρότημα που θα περίμενε κανείς. Παράλληλα, η ελληνική συμμετοχή καταγράφει πτώση στα στοιχήματα. Σύμφωνα με το Eurovisionworld, η Ελλάδα βρίσκεται πλέον στην τέταρτη θέση της κατάταξης, έχοντας πέσει από την τρίτη. Αυτή η πτώση, αν και δεν καθορίζει το τελικό αποτέλεσμα, αποτελεί αρνητικό δείγμα για τη δυναμική που είχε αρχικά δημιουργηθεί.

Οι δηλώσεις του Akylas και οι προσδοκίες

Παρά την αρνητική αντίδραση και τις προβλέψεις, ο Akylas παραμένει αισιόδοξος. Δήλωσε ότι δεν έχει παίξει το τελευταίο του χαρτί, υποδηλώνοντας ότι υπάρχουν αλλαγές ή προσθήκες που ενδεχομένως να ανατρέψουν την υπάρχουσα κατάσταση. Ο τραγουδιστής συνεργάζεται με τον γνωστό σκηνοθέτη Φωκά Ευαγγελινό για την τελική του εμφάνιση στη Eurovision, ελπίζοντας να δημιουργήσει μια έκπληξη που θα αναθερμάνει το ενδιαφέρον του κοινού και των κριτικών.

Η ελληνική συμμετοχή στη Eurovision 2026 βιώνει μια δοκιμασία στη σκηνική της παρουσία, με τις αντιδράσεις του κοινού και τα προγνωστικά να μην είναι ευνοϊκά. Ωστόσο, οι δηλώσεις του Akylas για μελλοντικές εκπλήξεις αφήνουν περιθώρια για αισιοδοξία. Η τελική εμφάνιση στο διαγωνισμό, σε συνδυασμό με μια πιθανή ανατροπή, θα είναι καθοριστική για το αποτέλεσμα.

