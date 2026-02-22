Οι εξελίξεις στη δημοφιλή σειρά του Alpha, Να μ' αγαπάς, συνεχίζουν να καθηλώνουν το κοινό με καταιγιστικές ανατροπές. Στα επεισόδια που θα προβληθούν από την Καθαρά Δευτέρα 23 Φεβρουαρίου 2026 έως και την Τετάρτη 25 Φεβρουαρίου 2026, η δράση κορυφώνεται με τον Άγγελο αποφασισμένο να πάρει εκδίκηση από τους Καλλιγάδες.

Η αρχή της σύγκρουσης: Το σχέδιο του Άγγελου

Στο επεισόδιο της Καθαράς Δευτέρας, η Φωτεινή αναρρώνει στο νοσοκομείο με τον Ορφέα στο πλευρό της. Η ένταση ανεβαίνει όταν ο Λευτέρης τους βλέπει μαζί και η κατάσταση ξεφεύγει. Η Ζωή, προσπαθώντας να ηρεμήσει τα πνεύματα, καλεί τον Θεόφιλο, ενώ ο Άγγελος υπόσχεται να κάνει πίσω. Ωστόσο, όταν ο Ορφέας ανακαλύπτει την ανάμειξη του Χάρη και της Σοφίας στο ατύχημα της Φωτεινής, αντιμετωπίζει τον Χάρη στο αρχοντικό. Ο Θεόφιλος, αμφισβητώντας τον Ορφέα, τον διώχνει. Ο Ορφέας πριν φύγει για πάντα από το Ναύπλιο, ενημερώνει τον Άγγελο για το ατύχημα, αφήνοντας ένα γράμμα για τη Φωτεινή.

Ραγδαίες εξελίξεις: Η πτώση των Καλλιγάδων

Την Τρίτη, η Φωτεινή καταρρέει από την απουσία του Ορφέα. Ο Άγγελος αρχίζει να πιστεύει ακράδαντα πως το τροχαίο ήταν προσχεδιασμένο και ετοιμάζει χτύπημα στους Καλλιγάδες. Στο σπίτι Καλλιγά, επικρατεί πανικός, καθώς ο Θεόφιλος αρχίζει να αμφιβάλλει για τους δικούς του. Ο Άγγελος, με στρατηγικές κινήσεις, καταφέρνει να κλείσει μια οικονομική συμφωνία που θα φέρει την οικογένεια Καλλιγά στο χείλος της καταστροφής. Η μεγάλη ανατροπή έρχεται όταν αποκαλύπτει στον Θεόφιλο ότι το αρχοντικό πλέον του ανήκει.

Η τελική αποκάλυψη: Μια νέα αρχή

Στο επεισόδιο της Τετάρτης, ο Θεόφιλος βρίσκεται σε απόγνωση όταν συνειδητοποιεί ότι ο Άγγελος έχει πλέον το σπίτι του. Η Φωτεινή, έγκυος και ψυχικά καταβεβλημένη, προσπαθεί να κρατηθεί με τη στήριξη της οικογένειάς της. Ο Λευτέρης συγκρούεται άσχημα με την Άννα, ενώ ψάχνει στοιχεία για το τροχαίο. Η Σοφία, προσπαθώντας να εκμεταλλευτεί την κατάσταση, προσπαθεί να συμμαχήσει με τον Άγγελο ενάντια στον Θεόφιλο. Ωστόσο, ένα πρόσωπο από το παρελθόν του Ορφέα εμφανίζεται, φέρνοντας νέες ανατροπές.

