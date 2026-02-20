Η γη της ελιάς: Ραγδαίες εξελίξεις και ανατροπές στις ζωές των ηρώων

Η δημοφιλής σειρά του Mega, «Η γη της ελιάς», επιστρέφει με νέα επεισόδια γεμάτα ένταση και αποκαλύψεις. Οι θεατές θα δουν μυστικά να βγαίνουν στην επιφάνεια, σχέσεις να δοκιμάζονται και σημαντικές αποφάσεις να παίρνονται σε μια εβδομάδα καταιγιστικών γεγονότων.

Η πτώση της Ασπασίας και οι νέες αποκαλύψεις

Η Ασπασία βιώνει κρίσιμες στιγμές μέσα στη φυλακή, καθώς καταρρέει εξαιτίας ενός οξέος πόνου στο στήθος, γεγονός που προκαλεί πανικό στους γύρω της. Εν τω μεταξύ, ο Παυλής έρχεται αντιμέτωπος με σκληρές αλήθειες για το παρελθόν της Δάφνης, που του αποκαλύπτει ο Μανώλης. Οι πληροφορίες αυτές τον αφήνουν σε αμηχανία, καθώς δεν ξέρει πώς να τις διαχειριστεί.

Έρωτες και προδοσίες στον ορίζοντα

Ο Κωνσταντίνος και η Φρύνη αφήνονται στον έρωτά τους, αψηφώντας τις συνέπειες που μπορεί να έχει η σχέση τους. Όμως, ο Λυκούργος αρχίζει να υποπτεύεται την παράνομη σχέση του γαμπρού του με τη Φρύνη, συνδυάζοντας τις λεπτομέρειες που ανακαλύπτει και φτάνοντας κοντά στην αλήθεια. Η αλήθεια για αυτούς θα μπορούσε να τινάξει στον αέρα τις ισορροπίες στις ζωές τους.

Το παρελθόν της Δάφνης στο φως

Η Δάφνη εμφανίζεται στο νοσοκομείο και η παρουσία της προκαλεί έντονες συναισθηματικές φορτίσεις. Ο Παυλής αρχίζει να συνειδητοποιεί τις συνέπειες των αποκαλύψεων που του έκανε ο Μανώλης για εκείνη, προσπαθώντας να συμβιβαστεί με όσα έμαθε για το παρελθόν της.

Επικίνδυνες καταστάσεις και νέες συμμαχίες

Η επιστροφή του Μιχάλη στη Μάνη σηματοδοτεί ένα νέο ξεκίνημα στη συνεργασία του με την Αθηνά, ενώ η σύγκρουση μεταξύ Ρένας και Βιολέτας στη φυλακή αναδεικνύει τις δύσκολες συνθήκες που επικρατούν εκεί. Η Ασπασία, παρότι προσπαθεί να διατηρήσει την ψυχραιμία της, καταλήγει να πληρώνει το τίμημα.

Οι θεατές αναμένουν με αγωνία τις επόμενες εξελίξεις, καθώς τα γεγονότα επιταχύνονται και οι ήρωες της σειράς αναγκάζονται να πάρουν καθοριστικές αποφάσεις που θα καθορίσουν τη μοίρα τους.

Επεισόδιο 86 – Δευτέρα 23 Φεβρουαρίου στις 23:00: Ο Πότης ανοίγει για πρώτη φορά την καρδιά του στη Μυρτώ. O Κωνσταντίνος κι η Φρύνη, παραδίδονται στον έρωτά τους, χωρίς αναστολές. Την ίδια ώρα, ο Λυκούργος, ενώνει τα κομμάτια του παζλ. Ένας συνειρμός, μια λεπτομέρεια τον οδηγούν στην αλήθεια για τον γαμπρό του και τη Φρύνη. Η Δάφνη εμφανίζεται στο νοσοκομείο κι ο Μανώλης της επιτρέπει να μπει στο δωμάτιο του Παυλή όσο εκείνος κοιμάται. Τα δάκρυα της τρέχουν ποτάμι κι ο Παυλής αρχίζει να ξυπνά. Παράλληλα, ο Μιχάλης επιστρέφει στη Μάνη κι η Αθηνά τον καλωσορίζει ξανά στην εταιρεία, ανοίγοντας έτσι ένα νέο κεφάλαιο στη συνεργασία τους. Μια άγρια συμπλοκή ξεσπά στη φυλακή ανάμεσα στη Ρένα και τη Βιολέτα και η Ασπασία μπαίνει στη μέση για να τις χωρίσει. Αργότερα, η Ασπασία νιώθει έναν οξύ πόνο στο στήθος και καταρρέει. Ο Μανώλης αποκαλύπτει στον Παυλή τη σκληρή αλήθεια για το παρελθόν της Δάφνης. Κι ενώ ο Κωνσταντίνος κι η Φρύνη συνεχίζουν τις ανέμελες βόλτες τους στην Αθήνα, πιστεύοντας πως κανείς δεν τους βλέπει, κάποιος τους αναγνωρίζει και τους φωτογραφίζει σε μια τρυφερή στιγμή.

Επεισόδιο 87 – Τετάρτη 25 Φεβρουαρίου στις 23:00: Ο Παυλής σοκάρεται από την αλήθεια που μαθαίνει σχετικά με τη Δάφνη, από την άλλη, όμως, δείχνει σκεπτικός και δεν ξέρει πώς να διαχειριστεί τις πληροφορίες. Η Ασπασία μεταφέρεται στο χειρουργείο με καρδιακό επεισόδιο και η Κούλα με τον Λεοντιάδη ανησυχούν πάρα πολύ για εκείνη. Ο Κωνσταντίνος και η Φρύνη περνούν τις τελευταίες ξέγνοιαστες ώρες στην Αθήνα. Παράλληλα, η Αθηνά και η Μαργαρίτα μαθαίνουν για το παράνομο ζευγάρι και συνειδητοποιούν ότι ο Τζον το ήξερε εδώ και καιρό. Την ίδια ώρα, οι υποψίες του Λυκούργου φουντώνουν, χωρίς όμως να έχει απτές αποδείξεις στα χέρια του. Ο Μιχάλης συμβουλεύει τον Κουράκο να πλησιάσει τη Δάφνη, μήπως καταφέρει να της αποσπάσει καμιά πληροφορία για το κύκλωμα. Η Μαριλένα κι ο Λυκούργος ετοιμάζονται να διασταυρώσουν τα ξίφη τους στη δίκη της Ασπασίας και συλλέγουν μάρτυρες. Η Κατερίνα επανεμφανίζεται κι εκβιάζει τον Αντώνη, ζητώντας άλλες 100.000 ευρώ. Ο Κωνσταντίνος εκμυστηρεύεται στον Λυκούργο ότι θα ζητήσει διαζύγιο μόλις γεννήσει η Ισμήνη.

Επεισόδιο 88 – Πέμπτη 26 Φεβρουαρίου στις 23:00: Ο Λυκούργος προτρέπει τον Κωνσταντίνο να ξανασκεφτεί το θέμα του διαζυγίου, ενώ παράλληλα ενημερώνει τον Στάθη πως έχουν μαζευτεί σύννεφα πάνω από τη σχέση του Κωνσταντίνου και της Ισμήνης. Ο Παρασκευάς στρέφεται στο διάβασμα, αφήνοντας πίσω του τις ανασφάλειες σε σχέση με τη Φρύνη, κι έτσι της δημιουργεί ακόμα περισσότερες τύψεις. Ο Ρούσσος κάνει ένα μοιραίο λάθος με μια από τις κοπέλες που διακινεί το κύκλωμα και φέρνει τον Αντώνη σε δύσκολη θέση, ενώ προκαλεί και την οργή της Χριστιάνας. Η διαθεσιμότητα λήγει κι ο Κουράκος επιστρέφει στην υπηρεσία με σκοπό να ξεσκεπάσει το κύκλωμα. Ο Στέφανος κάνει φραγή κλήσεων στον πατέρα του ο οποίος επιμένει να του μιλήσει. Η Ασπασία επιστρέφει στο κελί της κι η Κούλα προσπαθεί να της δώσει κουράγιο, μιας και η δίκη βρίσκεται προ των πυλών. Ο Παυλής παίρνει εξιτήριο και η Αλεξάνδρα αποφασίζει να τον φιλοξενήσει στο σπίτι της μέχρι να αναρρώσει πλήρως. Εκείνος, όμως, έχει άλλα σχέδια: θέλει να πάει στη Μάνη για να βρει τη Δάφνη.

