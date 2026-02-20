Παιχνίδια Εκδίκησης – Spoiler: Η μεγάλη σύγκρουση της Μάγιας με τη μητέρα της

Τα «Παιχνίδια Εκδίκησης» από τη σειρά του Ant1 βρίσκονται πλέον στην καμπή της τελευταίας πράξης. Κάθε απόφαση κρύβει κινδύνους και κάθε αποκάλυψη φέρνει την καταστροφή πιο κοντά. Ποιος θα μείνει όρθιος όταν στο τέλος της ημέρας πέφτει η αυλαία, είναι άγνωστο. Ο ρόλος του κυνηγού αλλάζει, με τους θύτες να μετατρέπονται σε θηράματα, ενώ η φαινομενική νίκη μετατρέπεται σε πλήρη ήττα. Η εκδίκηση είναι τώρα πιο σκληρή από ποτέ.

Η κρίσιμη απόφαση της Μάγιας

Στο επόμενο επεισόδιο που θα προβληθεί την Τετάρτη 25 Φεβρουαρίου στις 22:30, βλέπουμε τον Χρήστο να σκέφτεται αν πρέπει να αποκαλύψει στον Μάρκο την αλήθεια για τη σχέση του Άγη με την Άννα, γνωρίζοντας ότι θα μπορούσε να προκαλέσει μεγάλη ένταση στην οικογένεια Γερολυμάτου. Από την άλλη, η Μάγια βρίσκεται αντιμέτωπη με σοβαρούς ενδοιασμούς για τη μετακόμιση τους στο εξωτερικό. Αναρωτιέται αν η Μαδρίτη είναι η καλύτερη επιλογή για τη νέα ζωή της με τον Άγη και το παιδί τους.

Αναπάντεχες εξελίξεις

Εν τω μεταξύ, ο Άγης προσπαθεί να αποκαταστήσει τις σχέσεις του με τον Διονύση, λόγω της παλιάς τους φιλίας, αλλά συναντά αντίσταση. Η Άννα, επηρεασμένη από τις συμβουλές του Χρήστου, αποφασίζει να διακόψει κάθε επικοινωνία με τον Άγη. Η Μάγια, από την πλευρά της, συγκρούεται ανοιχτά με τη μητέρα της για πρώτη φορά, γεγονός που την οδηγεί στο να επιβεβαιώσει την απόφασή της να φύγει στο εξωτερικό. Ωστόσο, μια απρόσμενη συνάντηση με τον Χρήστο φέρνει δυσάρεστες εκπλήξεις.

