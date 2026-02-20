Το δημοφιλές μουσικό σόου «Just the 2 of Us» επιστρέφει στις τηλεοπτικές μας οθόνες με το δεύτερο live του, και θα χαρίσει στο κοινό ένα ακόμη Σαββατόβραδο γεμάτο μουσικές εκπλήξεις και συγκινήσεις. Ο Νίκος Κοκλώνης, γνωστός για το ζωντανό του στυλ, θα δώσει το σήμα για να ξεκινήσει μια λαμπερή μουσική γιορτή, προσκαλώντας όλους σε ένα αξέχαστο πάρτυ γεμάτο ενέργεια.

Εντυπωσιακές εμφανίσεις των συμμετεχόντων

Οι συμμετέχοντες του J2US ανέβηκαν στη σκηνή με αυτοπεποίθηση, έτοιμοι να ξεπεράσουν τον εαυτό τους και να εντυπωσιάσουν το κοινό με τις ερμηνείες τους. Κάθε εμφάνιση αφηγούνταν μια ξεχωριστή ιστορία, δημιουργώντας μια μοναδική εμπειρία για τους θεατές.

Οι ερμηνείες της βραδιάς που μας έρχεται περιλαμβάνουν:

Μαίρη Αργυριάδου – Κώστας Δόξας: «Να ‘μουνα το σεντονάκι» (Βαγγέλης Περπινιάδης)

Θανάσης Βισκαδουράκης – Ξένια Βέρρα: «Το πα στον παπά» (Λευτέρης Πανταζής)

Mary Vitinaros – Steve Provis: «Thriller» (Michael Jackson)

Λάκης Γαβαλάς – Shaya: «Εσύ τι λες» (Άντζελα Δημητρίου)

Ηλίας Γκότσης – Θωμαή Απέργη: «Μην αντιστέκεσαι» (Σάκης Ρουβάς)

DJ Deleasis – Έφη Θώδη: «A far l’amore comincia tu» (Raffaella Carrà)

Δάφνη Καραβοκύρη – Έλενα Τσαγκρινού: «Αεράκι» (Ελένη Φουρέιρα)

Gio Kay – Αγγελική Ηλιάδη: «Της γερακίνας γιος» (Βασίλης Τσιτσάνης)

Χάρης Λεμπιδάκης – Φαίη Θεοχάρη: «Η αγάπη βλάπτει σοβαρά» (Γιώργος Λεμπέσης)

Γιώργος Παπαχαραλάμπους – Ματίνα Ζάρα: «Με συγχωρείτε» (Πέτρος Ιακωβίδης)

Δημήτρης Σκουλός – Δανιέλα Χατζή: «Alabina» (Alabina)

Χαρά Τσιώλη – Στάθης Αγγελόπουλος: «Σε περίπτωση που» (Άννα Βίσση)

Η έκπληξη από το Λονδίνο

Η βραδιά έχει μια ιδιαίτερη έκπληξη με το θρυλικό μιούζικαλ Grease, που έρχεται απευθείας από το Λονδίνο για να μαγέψει το κοινό του J2US, συνδυάζοντας ρυθμό, νοσταλγία και ηλεκτρισμένη ατμόσφαιρα. Η παράσταση αυτή είναι ένα εκρηκτικό αφιέρωμα που θα κρατήσει τους θεατές καθηλωμένους.

Σταμάτης Γονίδης και Ελένη Δήμου στην κριτική επιτροπή

Ειδικός καλεσμένος της βραδιάς είναι ο μοναδικός Σταμάτης Γονίδης Στη θέση της guest κριτή θα βρεθει η εμβληματική ερμηνεύτρια Ελένη Δήμου, φέρνοντας την εμπειρία και το ταλέντο της στη σκηνή του J2US.

J2US-live-2-mousiko-afieroma

