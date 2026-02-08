Πέτρος Κωστόπουλος: Η ατάκα που τους άφησε όλους «κάγκελο» – «Δεν είναι κακιά λέξη, μην κάνετε έτσι»

Πέτρος Κωστόπουλος: Η ατάκα που τους άφησε όλους «κάγκελο» – «Δεν είναι κακιά λέξη, μην κάνετε έτσι»

Ένα απρόσμενο περιστατικό σημειώθηκε στην έναρξη της σημερινής εκπομπής, με τον Πέτρο Κωστόπουλο να προκαλεί αμηχανία και γέλια στο πλατό. Η συζήτηση για το πώς πέρασαν οι συνεργάτες το σαββατόβραδό τους πήρε μια αναπάντεχη τροπή, όταν ο γνωστός παρουσιαστής αποφάσισε να απαντήσει με τον δικό του, ιδιαίτερο τρόπο.

Το χρονικό της «έκρηξης» στο πλατό
Όλα ξεκίνησαν όταν η Κατερίνα Καραβάτου ρώτησε την ομάδα για τις εξόδους τους. Ο Πέτρος Κωστόπουλος ανέφερε αρχικά πως είδε Netflix, όμως η επιμονή των συνεργατών του («Γύριζες ή έβλεπες;») τον οδήγησε στην αφοπλιστική απάντηση:

«Γύριζα τσόντα», δήλωσε ο παρουσιαστής, αφήνοντας τους πάντες άναυδους.

Η αντίδραση της Καραβάτου
Η Κατερίνα Καραβάτου έσπευσε αμέσως να «μαζέψει» την κατάσταση, λέγοντας πως προφανώς δεν το εννοούσε. Ωστόσο, ο Πέτρος Κωστόπουλος δεν φάνηκε να πτοείται από την παγωμάρα που επικράτησε, συμπληρώνοντας: «Δεν είναι κακιά λέξη, μην κάνετε έτσι».

Το περιστατικό σχολιάστηκε έντονα στα social media, αποδεικνύοντας για άλλη μια φορά πως ο Πέτρος Κωστόπουλος παραμένει ένας από τους πιο απρόβλεπτους τηλεοπτικούς χαρακτήρες.

