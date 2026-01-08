Σε κλίμα βαθιάς οδύνης πραγματοποιείται αυτή την ώρα η τελετή αποχαιρετισμού του Γιώργου Παπαδάκη στο αποτεφρωτήριο της Ριτσώνας. Συγγενείς, φίλοι και ολόκληρος ο δημοσιογραφικός κόσμος λένε το «ύστατο χαίρε» στον εμβληματικό παρουσιαστή που έφυγε ξαφνικά από τη ζωή σε ηλικία 74 ετών.

Οικογένεια, συνάδελφοι και πολιτικά πρόσωπα συγκεντρώθηκαν από νωρίς το πρωί της Πέμπτης 8 Ιανουαρίου στη Ριτσώνα, για να τιμήσουν τη μνήμη του ανθρώπου που σφράγισε την πρωινή ενημέρωση στην Ελλάδα. Ο Γιώργος Παπαδάκης υπέστη βαρύ έμφραγμα την περασμένη Κυριακή στο σπίτι του στο Κολωνάκι, βυθίζοντας στη θλίψη το πανελλήνιο.

Συντετριμμένη η οικογένεια – Η επιθυμία τους

Η σύζυγός του Τίνα, τα παιδιά του Κωνσταντίνος, Ιάσωνας και Φοίβος, καθώς και τα εγγόνια του, Γιώργος και Αλέξανδρος, υποδέχονται τον κόσμο με φανερή τη συγκίνηση στα πρόσωπά τους. Η οικογένεια είχε ζητήσει αντί στεφάνων, τα χρήματα να δοθούν στο «Χαμόγελο του Παιδιού» και στον σύλλογο «Το Εργαστήρι», επιθυμία που έγινε σεβαστή από πολλούς.

Ποιοι δίνουν το «παρών»

Στο αποτεφρωτήριο της Ριτσώνας βρίσκονται μεταξύ άλλων:

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης.

Η Υπουργός Εργασίας, Νίκη Κεραμέως.

Ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης.

Η Ελένη Μενεγάκη μαζί με τον Γιάννη Λάτσιο, οι οποίοι έφτασαν λίγο πριν την έναρξη της τελετής.

Τον επικήδειο λόγο αναμένεται να εκφωνήσει ο στενός του συνεργάτης και διευθυντής ειδήσεων του ΑΝΤ1, Στρατής Λιαρέλλης, σε μια στιγμή που αναμένεται να φορτίσει ακόμα περισσότερο την ατμόσφαιρα.

Στεφάνια από την πολιτική ηγεσία

Στεφάνια στη μνήμη του καταξιωμένου δημοσιογράφου έστειλαν ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτης Φάμελλος, καθώς και σύσσωμη η διοίκηση του ομίλου ΑΝΤ1, στον οποίο ο Γιώργος Παπαδάκης παρέμεινε πιστός για πάνω από τρεις δεκαετίες.

