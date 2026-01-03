Survivor 2026: Αυτή είναι η «ομάδα των Αθηναίων» – Τα ονόματα και τα βιογραφικά των παικτών που αναχωρούν για Άγιο Δομίνικο

Η αντίστροφη μέτρηση για το Survivor 2026 τελείωσε και τα πρόσωπα που θα στελεχώσουν τη νέα ομάδα των Survivors αποκαλύπτονται. Με καταγωγή από κάθε γωνιά της Αττικής, από το Χαλάνδρι και τη Γλυφάδα μέχρι τα Σπάτα και την Καλλιθέα, οι νέοι παίκτες υπόσχονται ανατροπές, πειθαρχία και σκληρές μάχες στην άμμο. Δείτε 9 παίκτες που θα μας απασχολήσουν φέτος.

Η «Λίστα των Αθηναίων»: Ποιοι είναι οι νέοι Survivors

  • Γιώργος Καραϊσαλίδης (27 ετών, Χαλάνδρι): Μοντέλο με σπουδές στην Αρχιτεκτονική και παγκόσμιος πρωταθλητής στο καράτε. Λατρεύει την ταχύτητα και τις μηχανές.
  • Βασιλική Μουντή (24 ετών, Μαρούσι): Γυμνάστρια και φυσικοθεραπεύτρια που δεν φοβάται τη σύγκρουση. Η πειθαρχία είναι το δεύτερο όνομά της.
  • Ελισάβετ Σεκερτζή (30 ετών, Σπάτα): Τεχνίτρια νυχιών με καταγωγή από την Αρμενία. Δυναμική προσωπικότητα που ασχολείται με το crossfit.
  • Δημήτρης Θεοδωρόπουλος (29 ετών, Καλλιθέα): Αθλητικογράφος με πάθος για το ποδόσφαιρο. Συνδυάζει την επικοινωνιακή άνεση με την πειθαρχία του αθλητισμού.
  • Αλέξανδρος Κούρτοβικ (29 ετών, Άγιος Δημήτριος): Manager σε ξενοδοχείο και πρωταθλητής ενόργανης και Tae Kwon Do. Λάτρης της καλλισθενικής γυμναστικής.
  • Γιάννης Στίνης (41 ετών, Γλυφάδα): Απόφοιτος ΤΕΦΑΑ και ιδιοκτήτης γυμναστηρίου. Πρώην πρωταθλητής κολύμβησης με ευρωπαϊκές διακρίσεις.
  • Εβελίνα Λυκούδη (22 ετών, Π. Φάληρο): Φοιτήτρια Ναυτιλιακών και πρώην πρωταθλήτρια κολύμβησης. Χαρακτηρίζεται από την επιμονή και την ομαδικότητά της.
  • Κέλλυ Μποφίλιου (28 ετών, Κυψέλη): Ιατρική επισκέπτρια που μιλά άπταιστα ιταλικά. Αυθόρμητη προσωπικότητα που λατρεύει τον εθελοντισμό.
  • Σταυρούλα Ποτήρη (31 ετών, Περιστέρι): Επισκέπτρια υγείας που ασχολείται με τη φωνητική. Διαθέτει έντονη ενσυναίσθηση και αποφεύγει τις συγκρούσεις.

Πρεμιέρα και Στρατηγική

Όλοι οι παραπάνω παίκτες έχουν ένα κοινό: τον πρωταθλητισμό και την πειθαρχία. Η παραγωγή επένδυσε σε "δυνατά" βιογραφικά για να ανεβάσει το επίπεδο των αγωνισμάτων. Η μεγάλη πρεμιέρα αναμένεται να καθηλώσει, καθώς οι χαρακτήρες αυτοί είναι ήδη έτοιμοι για τη μεγάλη σύγκρουση στην άμμο του Αγίου Δομινίκου.

