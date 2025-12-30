# ΕΓΚΛΗΜΑ# ΕΠΙΔΟΜΑ# ΤΡΟΧΑΙΟ# ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ# ΑΓΡΟΤΕΣ# HACKS

The Voice of Greece: Από τη χρυσή τετράδα στη νίκη – Ποιος κατέκτησε το συμβόλαιο της Minos EMI

Η αγωνία κορυφώθηκε στον μεγάλο τελικό του The Voice of Greece, με το κοινό σε Ελλάδα και Κύπρο να καθορίζει βήμα-βήμα την τελική έκβαση της βραδιάς. Μετά την ολοκλήρωση της πρώτης φάσης της ψηφοφορίας, ο παρουσιαστής Γιώργος Καπουτζίδης ανακοίνωσε τους τέσσερις διαγωνιζόμενους που εξασφάλισαν το εισιτήριο για τη λεγόμενη «χρυσή τετράδα».

Στην τετράδα προκρίθηκαν ο Βάγγος Δανέζης και ο Χριστόδουλος Μυλωνάς από την ομάδα του Γιώργος Μαζωνάκης, καθώς και η Μαρία Βαρδάκη μαζί με τον Κωνσταντίνος Κωμοδρόμος από την ομάδα της Έλενα Παπαρίζου.

Ακολούθησε η δεύτερη και καθοριστική φάση της ψηφοφορίας του κοινού. Εκεί ξεκαθάρισε το τοπίο για τους δύο που θα έμπαιναν στην τελική ευθεία της διεκδίκησης. Το πρώτο εισιτήριο για τον τελευταίο γύρο πήγε στον Χριστόδουλο Μυλωνά, ενώ το δεύτερο κατέκτησε ο Κωνσταντίνος Κωμοδρόμος, οδηγώντας τη βραδιά στην απόλυτη κορύφωση.

Οι δύο φιναλίστ επέστρεψαν στη σκηνή για την τελευταία τους ερμηνεία, πριν ο Γιώργος Καπουτζίδης ανακοινώσει το τελικό αποτέλεσμα. Μετά την ολοκλήρωση της ψηφοφορίας, μεγάλος νικητής του φετινού The Voice of Greece αναδείχθηκε ο Κωνσταντίνος Κωμοδρόμος από την ομάδα της Έλενας Παπαρίζου, κερδίζοντας το πολυπόθητο δισκογραφικό συμβόλαιο με τη Minos EMI, a Universal Music Company.

Συγκινημένος, ο νικητής ανέβηκε στη σκηνή κρατώντας αγκαλιά την κόρη του και αρκέστηκε σε λίγα λόγια: «Ευχαριστώ την κόρη μου. Δούλεψα πάρα πολύ. Δεν μπορώ να μιλήσω τώρα». Από την πλευρά της, η Έλενα Παπαρίζου συνεχάρη όλους τους συμμετέχοντες και ευχαρίστησε το κοινό για τη θερμή στήριξη σε όλη τη διάρκεια της σεζόν.

Τη δεύτερη θέση κατέκτησε ο Χριστόδουλος Μυλωνάς, ολοκληρώνοντας έναν τελικό που κράτησε αμείωτο το ενδιαφέρον μέχρι το τελευταίο λεπτό και επιβεβαίωσε γιατί το The Voice of Greece παραμένει ένα από τα πιο δημοφιλή μουσικά talent shows της ελληνικής τηλεόρασης.

