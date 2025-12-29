# ΕΓΚΛΗΜΑ# ΕΠΙΔΟΜΑ# ΤΡΟΧΑΙΟ# ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ# ΑΓΡΟΤΕΣ# HACKS

The Voice, ημιτελικό: Αυτές είναι οι 9 φωνές που πέρασαν στον μεγάλο τελικό

The Voice, ημιτελικό: Αυτές είναι οι 9 φωνές που πέρασαν στον μεγάλο τελικό

Στην τελική ευθεία μπαίνει το The Voice, καθώς οι εννέα φιναλίστ που κέρδισαν την ψήφο του κοινού ετοιμάζονται να ανέβουν στη σκηνή του ΣΚΑΪ για τον μεγάλο τελικό της Δευτέρας 29 Δεκεμβρίου, στις 21:00.

Ύστερα από έναν μαραθώνιο ακροάσεων, battles, cross battles και live εμφανίσεων, η 11η σεζόν του δημοφιλούς μουσικού διαγωνισμού φτάνει στο αποκορύφωμά της, με στόχο την ανάδειξη της καλύτερης φωνής της χρονιάς. Η αυλαία πέφτει, αλλά το ραντεβού ανανεώνεται ήδη για την επόμενη σεζόν, η οποία θα επιστρέψει αποκλειστικά σε παραγωγή του ΣΚΑΪ.

Στον ημιτελικό, που περιλάμβανε συνολικά 18 εμφανίσεις, το κοινό είχε τον τελευταίο λόγο. Ξεχωριστή στιγμή της βραδιάς αποτέλεσε το μουσικό ντουέτο της Έλενα Παπαρίζου με τον Πάνο Μουζουράκη, οι οποίοι ερμήνευσαν το νέο τους τραγούδι από την ταινία Ο έρωτας γράφεται, επιβεβαιώνοντας τη σκηνική τους χημεία.

