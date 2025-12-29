Το madata.gr σήμερα γίνεται 19 χρονών! Σας ευχαριστούμε

Και περάσαν τα χρόνια…

Σήμερα γινόμαστε 19 χρονών.

Δεκαεννέα χρόνια στον αέρα.

Δεκαεννέα χρόνια καθημερινής παρουσίας, συνέπειας και ενημέρωσης.

Δεκαεννέα χρόνια γεμάτα ευγνωμοσύνη.

Χιλιάδες ευχαριστώ – ίσως και λίγα – σε όλους εσάς που από την πρώτη στιγμή μέχρι και σήμερα παραμένετε εδώ. Πιστοί, απαιτητικοί, ουσιαστικοί. Και πλέον είστε πολλοί. Πάνω από 100.000 άνθρωποι καθημερινά, που μας διαβάζετε, μας εμπιστεύεστε και μας δίνετε δύναμη να συνεχίζουμε.

Όλα ξεκίνησαν δειλά. Σχεδόν αθόρυβα.

Μια προσωπική ανάγκη για ενημέρωση. Καθαρή, απλή, ανόθευτη.

Ορόσημο τότε, η γέννηση του δεύτερου γιου μας. Ένα νέο ξεκίνημα στη ζωή, ένα νέο ξεκίνημα και στην ενημέρωση.

Σε μια εποχή που η είδηση δεν κυκλοφορούσε ακόμη μαζικά στο διαδίκτυο.

Τότε που η ταχύτητα της ενημέρωσης φάνταζε επανάσταση.

Τότε που μαζί με το in.gr και τα χρόνια του troktiko, η online είδηση ξεπερνούσε για πρώτη φορά την εφημερίδα.

Στόχος μας από την πρώτη ημέρα και παραμένει μέχρι σήμερα ο ίδιος:

Γρήγορη, έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση.

Χωρίς τοποθετήσεις.

Χωρίς καθοδήγηση.

Χωρίς περιττούς σχολιασμούς.

Θυμόμαστε ακόμα τη στιγμή που φτάσαμε τους 1.000 αναγνώστες.

Μας φαινόταν απίστευτο.

Τα πρώτα μηνύματα στήριξης, τα πρώτα «συνεχίστε», ήταν το καύσιμο για να αντέξουμε.

Και μέσα σε αυτά τα 19 χρόνια… περάσαμε τα πάντα.

Πόλεμοι.

Ουκρανία. Γάζα.

Τρομοκρατικές επιθέσεις.

Το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη.

Δολοφονίες, εκτελέσεις, τραγωδίες.

Κρίση. Μνημόνια. Θεσμοί. Δημοψηφίσματα. Εκλογές. Αλλαγές κυβερνήσεων.

Κορονοϊός. Lockdown. Αβεβαιότητα.

Πλημμύρες, Μάντρα.

Πυρκαγιές, Μάτι.

Σεισμοί. Προσφυγικό. Ναυάγια.

Σκοπιανό. Κυπριακό.

Γεωπολιτικές ανατροπές.

Τραμπ – δύο φορές.

Απειλές για Grexit.

Βαλκάνια που φλέγονται.

Μια Συρία που διαλύεται.

Έναν κόσμο που αλλάζει με ιλιγγιώδη ταχύτητα.

Σαν αστραπή πέρασαν μπροστά από τα μάτια μας αυτά τα χρόνια.

Και μαζί τους άλλαξε και η ίδια η ενημέρωση.

Τα social media κατέκλυσαν τη ζωή μας.

Η είδηση έγινε στιγμιαία.

Και μαζί της γεννήθηκε ένας νέος, μεγάλος κίνδυνος: τα fake news.

Ιστοσελίδες που ξεπηδούν καθημερινά με μοναδικό στόχο τα likes και τα κλικ.

Μέσα σε αυτό το πιο άγριο, πιο αφιλόξενο τοπίο, εμείς μείναμε σταθεροί.

Όχι επειδή ήταν εύκολο.

Αλλά επειδή είχαμε εσάς.

Η κρίση χτύπησε δυνατά και τη διαφήμιση.

Τίποτα δεν ήταν δεδομένο.

Όμως, μαζί – αναγνώστες και άνθρωποι πίσω από την οθόνη – προσαρμοστήκαμε.

Και συνεχίζουμε, με την ελπίδα πάντα για κάτι καλύτερο.

Όπως τραγουδά και ο αγαπημένος μας Πάνος Μουζουράκης:

«Αυτή είναι η ζωή, μία πάνω και μία κάτω…

Τα πιο ωραία είναι παρακάτω…

Όλα τα καλά θα έρθουν».

Και θέλουμε να το πιστεύουμε.

Γιατί το αξίζουμε όλοι.

Γιατί δύσκολα περάσαμε όλοι.

Ένα μεγάλο, ειλικρινές ευχαριστώ στους συνοδοιπόρους μας όλα αυτά τα χρόνια:

την Ειρήνη, την Πόπη, τη Μαρία, τη Ματίνα, τη Μαργαρίτα, τη Μάρθα, την Έλενα, τη Νικόλ, τη Νικολίνα, τη Σοφία, τη Σώτια, τον Γιώργο, τον Γιάννη τη Χριστίνα, τη Χρύσα, την Ηλέκτρα…

Και σε όσους βρέθηκαν, πέρασαν, στήριξαν και άφησαν το αποτύπωμά τους.

Σε έναν κόσμο που καίγεται…

έχετε μείνει εσείς.

Και αυτό είναι το μεγαλύτερο δώρο μας.

Χρόνια μας πολλά.

Χρόνια σας πολλά.

Σήμερα κλείνουμε 19 χρόνια.

Και συνεχίζουμε. Μαζί.

Κωνσταντίνα Κοσμά

