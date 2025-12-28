Στις πιο σκοτεινές και επικίνδυνες στιγμές της δημοσιογραφικής του διαδρομής αναφέρθηκε ο Γιώργος Αυτιάς, αποκαλύπτοντας ότι δύο φορές κατά τη διάρκεια ερευνητικών ρεπορτάζ βρέθηκε αντιμέτωπος με άμεσο κίνδυνο για τη ζωή του.

Ο ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας μίλησε στην εκπομπή Εδώ TV για την πολυετή παρουσία του στην τηλεόραση, την απόφαση να κάνει ένα βήμα πίσω, αλλά και για τα ρεπορτάζ που «ενόχλησαν» τόσο, ώστε να προκαλέσουν ακραίες αντιδράσεις.

Όπως περιέγραψε, η πρώτη σοβαρή απειλή ήρθε την περίοδο που ερευνούσε την υπόθεση της νοθείας στα καύσιμα. «Όταν φτάσαμε σε δεξαμενές, έβγαλαν πιστόλια και ζήτησαν την κασέτα. Δεν ήξεραν όμως ότι τραβάγαμε με δύο. Το θέμα προβλήθηκε κανονικά και οι υπεύθυνοι οδηγήθηκαν στη φυλακή», ανέφερε χαρακτηριστικά. Η δεύτερη φορά ήταν ακόμη πιο σοκαριστική, καθώς –όπως είπε– δέχτηκε προειδοποίηση ότι το αυτοκίνητό του θα ανατιναχθεί τη στιγμή που θα έβαζε το κλειδί στη μίζα.

Παράλληλα, ο Γιώργος Αυτιάς μίλησε με ιδιαίτερη συγκίνηση για τον άνθρωπο που, όπως είπε, σημάδεψε την επαγγελματική του πορεία, τον Γιώργος Παπαδάκης. Αναφέρθηκε στη σχέση τους, που συνδύαζε ανταγωνισμό και αλληλοεκτίμηση, υπογραμμίζοντας πως στο τέλος «αυτό που μένει είναι ο σεβασμός και η αγάπη».

«Ήταν μεγάλος δάσκαλος. Δεν αρκεί να γνωρίζεις οικονομία ή νομικά· πρέπει να μπορείς να τα συνδέεις με την κοινωνία», σημείωσε, εξηγώντας ότι ένιωσε έντονη συγκίνηση όταν ο Γιώργος Παπαδάκης αποφάσισε να αποχωρήσει από το Καλημέρα Ελλάδα.

Ο ευρωβουλευτής στάθηκε και στην αλλαγή εποχής για την τηλεόραση, τονίζοντας πως «υπάρχουν εκατοντάδες νέα παιδιά που πρέπει να πάρουν τη σκυτάλη», ενώ παραδέχτηκε ότι σήμερα το κοινό έχει στραφεί σε άλλες μορφές ενημέρωσης.

Κλείνοντας, δεν παρέλειψε να αναφερθεί και στη σύντομη εμπειρία του στον χώρο της ψυχαγωγίας, όταν στο παρελθόν παρουσίασε infotainment εκπομπή στην Κύπρο, σημειώνοντας ότι η τηλεόραση οφείλει να ισορροπεί ανάμεσα στην ενημέρωση και την ψυχαγωγία.



