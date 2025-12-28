# ΕΓΚΛΗΜΑ# ΕΠΙΔΟΜΑ# ΤΡΟΧΑΙΟ# ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ# ΑΓΡΟΤΕΣ# HACKS

The Voice: Αντίστροφη μέτρηση για τον μεγάλο ημιτελικό

Στην τελική ευθεία μπαίνει η 11η σεζόν του The Voice of Greece, καθώς απόψε, Κυριακή 28 Δεκεμβρίου, στις 21.00, προβάλλεται στον ΣΚΑΪ ο μεγάλος ημιτελικός του δημοφιλούς μουσικού διαγωνισμού.

Οι 18 διαγωνιζόμενοι ανεβαίνουν στη σκηνή με στόχο την πρόκριση στον μεγάλο τελικό, διεκδικώντας –με τη στήριξη του τηλεοπτικού κοινού– μία από τις 9 πολυπόθητες θέσεις. Ο ή η νικητής/νικήτρια θα εξασφαλίσει ένα «χρυσό» συμβόλαιο με τη Minos EMI, μέλος της Universal Music Company.

Τη λαμπερή βραδιά παρουσιάζει ο Γιώργος Καπουτζίδης, ενώ οι coaches περιμένουν με αγωνία τις εμφανίσεις των ομάδων τους:
ο Πάνος Μουζουράκης, ο Χρήστος Μάστορας, ο Γιώργος Μαζωνάκης και η Έλενα Παπαρίζου. Το ερώτημα είναι αν θα επαναληφθεί η απόλυτη ισορροπία του προηγούμενου τελικού ή αν οι ψήφοι θα ανατρέψουν τα δεδομένα.

Οι 18 διαγωνιζόμενοι του ημιτελικού

#TeamPanos

- Νίκος Στεφανίδης
- Αυγή Χατζηπαύλου
- Βίκη Χατζή
- Μυρτώ Αποστόλου

#TeamChristos

- Μαρία Κοσμάτου
- Αφροδίτη Διαμαντίδου
- Γιώργος Μεταξάς & Ιορδάνης Τεγκελίδης
- Μαριλένα Κολλάρου

#TeamMazwnakis

- Ελένη Τσαρίδου
- Χριστόδουλος Μυλωνάς
- Δημήτρης Ευθυμίου
- Ανδριάνα Αγγελοπούλου
- Βάγγος Δανέζης

#TeamHelena

- Κωνσταντίνος Κωμοδρόμος
- Ραφαήλ Κριτούλης
- Μαρία Βαρδάκη
- Θοδωρής Κουτσουπιάς
- Τζίνα Μακριδάκη

Από τους 18, μόνο 9 θα καταφέρουν να πάρουν το εισιτήριο για τον μεγάλο τελικό, ο οποίος θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 29 Δεκεμβρίου στις 21.00, επίσης στον ΣΚΑΪ.

Το κοινό κρατά για ακόμη μία φορά τον καθοριστικό ρόλο. Ποιοι θα πείσουν ότι αξίζουν να φτάσουν ένα βήμα πριν τη νίκη; Απόψε, όλα κρίνονται στη σκηνή του The Voice

