Ιστορικές στιγμές εκτυλίχθηκαν το βράδυ της Τρίτης (23/12) στο MEGA, με το πολυαναμενόμενο reunion της θρυλικής σειράς Στο Παρά Πέντε να γίνεται πραγματικότητα, 20 χρόνια μετά την πρώτη προβολή της.

Οι πέντε αγαπημένοι ήρωες βρέθηκαν ξανά μαζί στο πλατό, θυμήθηκαν άγνωστες ιστορίες από τα γυρίσματα και χάρισαν έντονες στιγμές νοσταλγίας στους τηλεθεατές, δύο δεκαετίες μετά την πρεμιέρα της σειράς, τον Σεπτέμβριο του 2005.

Ιδιαίτερα συγκινημένος εμφανίστηκε ο δημιουργός και πρωταγωνιστής της σειράς, Γιώργος Καπουτζίδης, ο οποίος ευχαρίστησε το κοινό για τη διαχρονική αγάπη του:

«Δεν φανταζόμασταν ποτέ όταν ξεκινούσαμε ότι, 20 χρόνια μετά, θα βρισκόμασταν εδώ. Είμαστε εδώ γιατί εσείς μας φέρατε και κρατήσατε αυτό το σύμπαν ζωντανό όλα αυτά τα χρόνια».

Το πλατό γέμισε χειροκροτήματα, με τον Γιώργο Καπουτζίδη να καλωσορίζει έναν-έναν τους συντελεστές που βρίσκονταν στο κοινό, σε μια βραδιά που επιβεβαίωσε ότι το «Παρά Πέντε» παραμένει ένα από τα πιο αγαπημένα κεφάλαια της ελληνικής τηλεόρασης.

Διαβάστε ακόμα: Αλλάζει ημερομηνία ο τελικός του The Voice: Η ανακοίνωση Καπουτζίδη on air και τα σχόλια των coaches