Χρειάστηκε να περάσει σχεδόν μία δεκαετία για να βρεθούν ξανά στον ίδιο τηλεοπτικό χώρο ο Γιώργος Λιάγκας και ο Γρηγόρης Αρναούτογλου, αφήνοντας πίσω τους μια μακρά περίοδο αποστάσεων και αιχμών. Η συνάντηση έγινε το βράδυ της Δευτέρας, στο πλαίσιο του τηλεμαραθωνίου του ΑΝΤ1, με τους δύο παρουσιαστές να εμφανίζονται πιο χαλαροί από ποτέ.

Ο Γιώργος Λιάγκας ήταν από τους πρώτους καλεσμένους της βραδιάς και μπήκε στο πλατό του The 2Night Show με εμφανή διάθεση για χιούμορ. Δεν άργησε να σχολιάσει το σκηνικό, ενώ από τα πρώτα λεπτά έγινε σαφές πως το παρελθόν δεν θα έμενε εκτός συζήτησης.

Τα πειράγματα και η ατάκα για την «υποχρέωση»

Η κουβέντα γρήγορα πήρε πιο προσωπική τροπή, με τον Γιώργο Λιάγκα να αφήνει αιχμή για τη συζήτηση που είχε προηγηθεί όλο το προηγούμενο διάστημα γύρω από την πολυαναμενόμενη εμφάνισή του στην εκπομπή του Αρναούτογλου.

«Άρα, την έβγαλα την υποχρέωση, τελείωσε», είπε χαρακτηριστικά, προκαλώντας την άμεση αντίδραση του οικοδεσπότη.

«Αν είναι να έρθεις από υποχρέωση, καλύτερα να μην έρθεις καθόλου», του απάντησε ο Γρηγόρης Αρναούτογλου, με τους δύο άνδρες να ξεσπούν σε γέλια και να δείχνουν ότι οι παλιές εντάσεις δεν έχουν πια θέση ανάμεσά τους.

Το δείπνο «συμφιλίωσης» που έπαιξε ρόλο

Στη διάρκεια της συζήτησης, ο Γρηγόρης Αρναούτογλου αναφέρθηκε και στο κοινό δείπνο που είχε προηγηθεί, πρωτοβουλία στελεχών του σταθμού, με στόχο να πέσουν οι τόνοι και να αποκατασταθεί η επικοινωνία.

«Τελικά αυτό το φαγητό που μας έκανε ο ΑΝΤ1, κάτι έκανε», σχολίασε, με τον Γιώργο Λιάγκα να απαντά στο ίδιο χαλαρό κλίμα: «Το βασικό είναι ότι δεν μας έπεσε βαρύ».

Μια συνάντηση με συμβολισμό για το κανάλι

Η on air συνάντηση των δύο παρουσιαστών θεωρείται ιδιαίτερης σημασίας για τον ΑΝΤ1, καθώς κλείνει οριστικά έναν κύκλο δημόσιας αντιπαράθεσης που απασχόλησε έντονα τα media τα προηγούμενα χρόνια. Παρά τα πειράγματα του Λιάγκα για το αν η εμφάνισή του «μετράει» ως κανονική συνέντευξη στο The 2Night Show, το κλίμα παρέμεινε φιλικό μέχρι το τέλος.

Το αποτέλεσμα; Ένα τηλεοπτικό τετ-α-τετ με χιούμορ, αυτοσαρκασμό και σαφή διάθεση επανεκκίνησης, που έδειξε πως –τουλάχιστον μπροστά στις κάμερες– η παλιά κόντρα ανήκει οριστικά στο παρελθόν.

