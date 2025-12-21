Αλλάζει ημερομηνία ο τελικός του The Voice: Η ανακοίνωση Καπουτζίδη on air και τα σχόλια των coaches

Ανατροπή της τελευταίας στιγμής σημειώθηκε στον προγραμματισμό του The Voice of Greece, όπως αποκάλυψε το βράδυ της Κυριακής (21/12) ο Γιώργος Καπουτζίδης κατά τη διάρκεια του τελευταίου επεισοδίου των Cross Battles.

Ο παρουσιαστής του μουσικού talent show του ΣΚΑΪ ενημέρωσε τους τηλεθεατές ότι τόσο ο ημιτελικός όσο και ο τελικός μετακινούνται μία ημέρα αργότερα σε σχέση με τον αρχικό προγραμματισμό.

Πότε θα προβληθούν ημιτελικός και τελικός

Όπως ανακοίνωσε on air, ο ημιτελικός του The Voice θα μεταδοθεί την Κυριακή 28 Δεκεμβρίου, ενώ ο μεγάλος τελικός θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 29 Δεκεμβρίου. Η αλλαγή, όπως εξήγησε, έγινε ώστε να διευκολυνθούν οι coaches και οι συντελεστές του προγράμματος λόγω των αυξημένων επαγγελματικών υποχρεώσεων της περιόδου.

«Τη Δευτέρα θα μπορέσουμε να είμαστε όλοι εδώ, γιατί ξέρω ότι έχετε τις υποχρεώσεις με τα μαγαζιά σας», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Γιώργος Καπουτζίδης, προκαλώντας άμεσες αντιδράσεις από τους coaches.

Οι αντιδράσεις των coaches

Η αλλαγή χαιρετίστηκε θετικά από την επιτροπή, με τον Γιώργος Μαζωνάκης να σχολιάζει λιτά «καλύτερα», ενώ η Έλενα Παπαρίζου είπε χαρακτηριστικά: «Ευχαριστούμε ΣΚΑΪ».

Στο ίδιο κλίμα κινήθηκε και ο Χρήστος Μάστορας, προσθέτοντας: «Όπως μας αξίζει. Ευχαριστούμε ΣΚΑΪ».

Η αλλαγή στον προγραμματισμό φέρνει τον τελικό του The Voice πιο κοντά στο τέλος της χρονιάς, με το ενδιαφέρον του κοινού να κορυφώνεται για την ανάδειξη του μεγάλου νικητή.

