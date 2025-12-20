Κανονικά στο τηλεοπτικό του πόστο στο The Voice of Greece εμφανίστηκε το βράδυ του Σαββάτου ο Γιώργος Μαζωνάκης, στο πρώτο live των Cross Battles που προβλήθηκε από τον ΣΚΑΪ. Παρά το γεγονός ότι το όνομά του βρίσκεται τις τελευταίες ώρες στο επίκεντρο της επικαιρότητας, μετά τη μήνυση που κατέθεσε εναντίον του ο Στέφανος Παπαδόπουλος, ο γνωστός καλλιτέχνης επέλεξε να κρατήσει χαμηλούς τόνους.

Λίγο μετά την έναρξη του live και αφού οι coaches πήραν τις θέσεις τους, η Έλενα Παπαρίζου αναφέρθηκε σύντομα στη δική της πρόσφατη περιπέτεια υγείας, ευχαριστώντας δημόσια γιατρούς και νοσηλευτές. Κατά τη διάρκεια της τοποθέτησής της, περιέγραψε το προηγούμενο διάστημα ως «δύσκολο».

Η αντίδραση του Γιώργου Μαζωνάκη ήρθε αυθόρμητα και με εμφανή διάθεση αποφόρτισης της ατμόσφαιρας. Με μια σύντομη ατάκα, σχολίασε: «Δύσκολη; Καθόλου», προκαλώντας χαμόγελα στο πλατό αλλά και ποικίλες ερμηνείες από το τηλεοπτικό κοινό.

Η φράση αυτή εκλήφθηκε από πολλούς ως έμμεση αναφορά στη δική του τρέχουσα κατάσταση και στον θόρυβο που έχει προκληθεί γύρω από το όνομά του, χωρίς ωστόσο να υπάρξει καμία ευθεία τοποθέτηση ή αναφορά στη νομική υπόθεση.

Ο Γιώργος Μαζωνάκης εμφανίστηκε ψύχραιμος και απόλυτα συγκεντρωμένος στον ρόλο του ως coach, επιλέγοντας να απαντήσει –αν απάντησε– με τον δικό του χαρακτηριστικό τρόπο: λιτά, χωρίς αιχμές και χωρίς να μεταφέρει την ένταση της επικαιρότητας στη σκηνή του talent show.

