Με ένα επεισόδιο γεμάτο ένταση, λάμψη και αγωνία ολοκληρώθηκε το βράδυ της Παρασκευής ο φετινός κύκλος του GNTM, μέσα από τη συχνότητα του STAR. Ο μεγάλος τελικός έφερε αντιμέτωπους τους τέσσερις φιναλίστ, σε μια βραδιά όπου κάθε λεπτομέρεια μετρούσε και τίποτα δεν θεωρούνταν δεδομένο.

Η Ξένια Τσίρκοβα, ο Ανέστης Τεντέσκι, ο Γιώργος Τοκμετζίδης και η Ειρήνη έδωσαν τον καλύτερό τους εαυτό στις τελευταίες δοκιμασίες, διεκδικώντας τον τίτλο και το χρηματικό έπαθλο των 50.000 ευρώ. Οι απαιτητικές φωτογραφίσεις και οι υψηλές προσδοκίες της κριτικής επιτροπής ανέβασαν τον πήχη, με τους διαγωνιζόμενους να καλούνται να αποδείξουν γιατί έφτασαν μέχρι το τέλος.

Κατά την πρώτη κρίσιμη αξιολόγηση του τελικού, οι κριτές εντόπισαν μικρές αδυναμίες στην προσπάθεια της Ειρήνης, γεγονός που την έθεσε εκτός συνέχειας. Έτσι, η τελική τριάδα σχηματίστηκε από την Ξένια, τον Ανέστη και τον Γιώργο, οι οποίοι προχώρησαν στην πιο σκληρή και θεαματική δοκιμασία της βραδιάς.

Η τελευταία φωτογράφιση αποδείχθηκε καθοριστική: οι τρεις φιναλίστ πόζαραν κρεμασμένοι σε έναν εντυπωσιακό πολυέλαιο, φορώντας κοσμήματα με διαμάντια, σε ένα concept που απαιτούσε απόλυτο έλεγχο σώματος, έκφραση και υψηλή αισθητική. Οι βαθμολογίες των κριτών έδωσαν αρχικά προβάδισμα στην Ξένια, χωρίς ωστόσο να «κλειδώνουν» το αποτέλεσμα.

Λίγο πριν τη μία τα ξημερώματα, η Ηλιάνα Παπαγεωργίου ανακοίνωσε τα συγκεντρωτικά σκορ από τις δύο φωτογραφίσεις: Ανέστης 89 βαθμοί, Γιώργος 90 και Ξένια 93, επισημαίνοντας ότι η ψήφος του κοινού μπορούσε να αλλάξει τα πάντα. Και πράγματι, η συμμετοχή των τηλεθεατών αποδείχθηκε καθοριστική.

Με την προσθήκη της ψηφοφορίας του κοινού, η Ξένια Τσίρκοβα συγκέντρωσε συνολικά 116 βαθμούς και αναδείχθηκε η μεγάλη νικήτρια του GNTM 6, προκαλώντας ξέσπασμα ενθουσιασμού στο πλατό. Σε απόσταση αναπνοής ακολούθησε ο Ανέστης με 114 βαθμούς, ενώ τρίτος τερμάτισε ο Γιώργος με 103.

Κλείνοντας τη βραδιά, η Ηλιάνα Παπαγεωργίου ευχαρίστησε το κοινό για τη στήριξη και την εμπιστοσύνη του σε όλη τη διάρκεια της σεζόν, ανανεώνοντας το ραντεβού για τον επόμενο κύκλο. Το GNTM έριξε αυλαία με μια νίκη που κρίθηκε στο νήμα, επιβεβαιώνοντας ότι μέχρι το τελευταίο δευτερόλεπτο, όλα μπορούν να ανατραπούν.

