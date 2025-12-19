GNTM Τελικός: Οι παλιοί παίκτες επέστρεψαν και έκαναν τις προβλέψεις τους για τον νικητή

Σε κλίμα έντονης συγκίνησης και νοσταλγίας πραγματοποιήθηκε το reunion των παικτών του Greece’s Next Top Model, λίγο πριν από τη μαραθώνια διαδικασία του μεγάλου τελικού. Παλιοί και φετινοί διαγωνιζόμενοι ξανασυναντήθηκαν, με αγκαλιές, χαμόγελα και εμφανή συναισθηματική φόρτιση, δημιουργώντας εικόνες που θύμιζαν οικογενειακή συνάντηση.

Ιδιαίτερα συγκινημένες εμφανίστηκαν η Ηλιάνα Παπαγεωργίου και η Ζενεβιέβ Μαζαρί, οι οποίες μίλησαν με θερμά λόγια για τη σχέση που ανέπτυξαν οι παίκτες μεταξύ τους κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού.

«Χαιρόμαστε πάρα πολύ που είστε όλοι εδώ μαζί μας, γιατί είστε μέσα στην καρδιά μας», ανέφερε χαρακτηριστικά η Ηλιάνα Παπαγεωργίου.

Οι προβλέψεις για τον νικητή

Κατά τη διάρκεια του reunion, οι πρώην παίκτες εξέφρασαν ανοιχτά την υποστήριξή τους στους τέσσερις φιναλίστ, κάνοντας παράλληλα τις προβλέψεις τους για το ποιος θα κατακτήσει τον τίτλο του GNTM 2025.

Ανέστης: Πολλοί τον χαρακτήρισαν φαβορί, αναδεικνύοντας το ξεχωριστό του στυλ και την αυτοπεποίθησή του.

Γιώργος: Κέρδισε υποστήριξη για την επιμονή και τη σταθερή εξέλιξή του μέσα στο παιχνίδι.

Ξένια: Ξεχώρισε για την εκφραστικότητά της στις φωτογραφίσεις.

Ειρήνη: Θεωρήθηκε από αρκετούς ως ισχυρή υποψήφια χάρη στη συνέπεια και την επαγγελματική της στάση.

Ο Εντουάρντο, που αποχώρησε λίγο πριν τον τελικό, δήλωσε ότι η Ειρήνη του έλειψε περισσότερο, ωστόσο προέβλεψε πως νικητής θα είναι ο αδελφός του, ο Ανέστης.

«Θέλω να κερδίσει ο Ανέστης. Sorry Ειρήνη, είναι το αδελφικό», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Την ίδια στιγμή, η φίλη της Ειρήνης, Μιλένα, δήλωσε βέβαιη πως εκείνη θα καταφέρει να φτάσει στην κορυφή, ενώ η Ελένη και η Αγγέλικα προέβλεψαν νίκη του Γιώργου, τονίζοντας πως «έχει τσαγανό».

Ανυπομονησία για το φινάλε

Με τις προβλέψεις να μοιράζονται και τις πιθανότητες να παραμένουν ανοιχτές για όλους τους φιναλίστ, η ανυπομονησία για την ανάδειξη του μεγάλου νικητή κορυφώνεται. Το μόνο βέβαιο είναι ότι οι τέσσερις φιναλίστ έχουν ήδη κερδίσει την εκτίμηση των συμπαικτών τους και του κοινού, με το συγκινητικό reunion να επισφραγίζει τη διαδρομή που τους ένωσε καθ’ όλη τη διάρκεια του διαγωνισμού.

