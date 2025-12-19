GNTM 2025: Αυτοί είναι οι 4 που έφτασαν μια ανάσα από τη νίκη, διπλή αποχώρηση στο παρά πέντε

Λίγο πριν από τον μεγάλο τελικό του GNTM 2025, το ριάλιτι μόδας έφτασε σε ένα από τα πιο φορτισμένα και θεαματικά επεισόδια της φετινής σεζόν. Ο ημιτελικός είχε απ’ όλα: συγκίνηση, οικογενειακές στιγμές, λάμψη υψηλής ραπτικής και σκληρές αποφάσεις που άφησαν δύο διαγωνιζόμενους εκτός, μόλις ένα βήμα πριν το φινάλε.

Η αρχή έγινε με μια αποχώρηση που έκρινε πολλά. Ο Εντουάρντο Τεντέσκι δεν κατάφερε να πείσει με τη φωτογραφία του και αποχαιρέτησε τον διαγωνισμό λίγο πριν τον ημιτελικό. Αντίθετα, ο αδελφός του, Ανέστης Τεντέσκι, ξεχώρισε, κατέκτησε την καλύτερη λήψη της δοκιμασίας, κέρδισε έπαθλο 600 ευρώ και πέρασε μια βραδιά στη σουίτα της βίλας, έχοντας πλέον ξεκάθαρο προβάδισμα.

Η είσοδος στον ημιτελικό συνοδεύτηκε από μια απρόσμενη και βαθιά ανθρώπινη στιγμή. Η Ηλιάνα Παπαγεωργίου και η Ζενεβιέβ Μαζαρί επιφύλαξαν στους έξι εναπομείναντες διαγωνιζόμενους μια συγκινητική έκπληξη: τις οικογένειές τους. Αγκαλιές, δάκρυα και λόγια ενθάρρυνσης δημιούργησαν ένα κλίμα συναισθηματικής φόρτισης, λίγο πριν από την πιο απαιτητική δοκιμασία της χρονιάς.

Η δοκιμασία που έκρινε τα πάντα

Την επόμενη ημέρα, το κλίμα άλλαξε δραστικά. Οι παίκτες βρέθηκαν σε ένα λαμπερό High Fashion Party, σε ένα σκηνικό που θύμιζε αυθεντικό διεθνές fashion event. Με δυνατή μουσική, couture εμφανίσεις και επαγγελματίες μοντέλα, οι διαγωνιζόμενοι κλήθηκαν να αποδείξουν ότι μπορούν να σταθούν ως πρωταγωνιστές και όχι ως κομπάρσοι. ...

