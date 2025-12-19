# ΕΓΚΛΗΜΑ# ΕΠΙΔΟΜΑ# ΤΡΟΧΑΙΟ# ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ# ΑΓΡΟΤΕΣ# HACKS

GNTM 2025: Αυτοί είναι οι 4 που έφτασαν μια ανάσα από τη νίκη, διπλή αποχώρηση στο παρά πέντε

❤️ Αυτό το άρθρο άρεσε σε 35 άτομα
GNTM 2025: Αυτοί είναι οι 4 που έφτασαν μια ανάσα από τη νίκη, διπλή αποχώρηση στο παρά πέντε

Λίγο πριν από τον μεγάλο τελικό του GNTM 2025, το ριάλιτι μόδας έφτασε σε ένα από τα πιο φορτισμένα και θεαματικά επεισόδια της φετινής σεζόν. Ο ημιτελικός είχε απ’ όλα: συγκίνηση, οικογενειακές στιγμές, λάμψη υψηλής ραπτικής και σκληρές αποφάσεις που άφησαν δύο διαγωνιζόμενους εκτός, μόλις ένα βήμα πριν το φινάλε.

Η αρχή έγινε με μια αποχώρηση που έκρινε πολλά. Ο Εντουάρντο Τεντέσκι δεν κατάφερε να πείσει με τη φωτογραφία του και αποχαιρέτησε τον διαγωνισμό λίγο πριν τον ημιτελικό. Αντίθετα, ο αδελφός του, Ανέστης Τεντέσκι, ξεχώρισε, κατέκτησε την καλύτερη λήψη της δοκιμασίας, κέρδισε έπαθλο 600 ευρώ και πέρασε μια βραδιά στη σουίτα της βίλας, έχοντας πλέον ξεκάθαρο προβάδισμα.

Η είσοδος στον ημιτελικό συνοδεύτηκε από μια απρόσμενη και βαθιά ανθρώπινη στιγμή. Η Ηλιάνα Παπαγεωργίου και η Ζενεβιέβ Μαζαρί επιφύλαξαν στους έξι εναπομείναντες διαγωνιζόμενους μια συγκινητική έκπληξη: τις οικογένειές τους. Αγκαλιές, δάκρυα και λόγια ενθάρρυνσης δημιούργησαν ένα κλίμα συναισθηματικής φόρτισης, λίγο πριν από την πιο απαιτητική δοκιμασία της χρονιάς.

Η δοκιμασία που έκρινε τα πάντα
Την επόμενη ημέρα, το κλίμα άλλαξε δραστικά. Οι παίκτες βρέθηκαν σε ένα λαμπερό High Fashion Party, σε ένα σκηνικό που θύμιζε αυθεντικό διεθνές fashion event. Με δυνατή μουσική, couture εμφανίσεις και επαγγελματίες μοντέλα, οι διαγωνιζόμενοι κλήθηκαν να αποδείξουν ότι μπορούν να σταθούν ως πρωταγωνιστές και όχι ως κομπάρσοι. ...

διαβάστε αναλυτικά και δείτε βίντεο στο ourlife.gr

Διαβάστε ακόμα: Αχιλλέας Μπέος – Σοφία Μουτίδου: Ακραία σύγκρουση στον αέρα του Real View για τα άλογα στη φάτνη του Βόλου

Ακολουθήστε το Madata.GR στο Google News Madata.GR in Google News

Δείτε ακόμα

ΔΗΜΟΦΙΛΕΣΤΕΡΑ

Μήνυση κατά Μαζωνάκη από 21χρονο τραγουδιστή – Αντικρουόμενες θέσεις και βαριές καταγγελίες για εκβιασμό
ShowBiz

Μήνυση κατά Μαζωνάκη από 21χρονο τραγουδιστή – Αντικρουόμενες θέσεις και βαριές καταγγελίες για εκβιασμό

Επιστροφή έως δύο ενοικίων τον χρόνο: Οι δικαιούχοι και τα νέα μέτρα για το στεγαστικό
Οικονομία

Επιστροφή έως δύο ενοικίων τον χρόνο: Οι δικαιούχοι και τα νέα μέτρα για το στεγαστικό

Δημοσκόπηση Metron Analysis: Λάθος κατεύθυνση για τη χώρα, φθορά ΝΔ και ισχυρή στήριξη στους αγρότες
Πολιτική

Δημοσκόπηση Metron Analysis: Λάθος κατεύθυνση για τη χώρα, φθορά ΝΔ και ισχυρή στήριξη στους αγρότες

Κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις οι αγρότες μετά τη σύσκεψη στις Σέρρες – Ανοιχτοί δρόμοι τις γιορτές
Κοινωνία

Κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις οι αγρότες μετά τη σύσκεψη στις Σέρρες – Ανοιχτοί δρόμοι τις γιορτές

Δικηγόρος Μαζωνάκη για την καταγγελία: Τρεις επιχειρηματίες πίσω από τον 21χρονο
ShowBiz

Δικηγόρος Μαζωνάκη για την καταγγελία: Τρεις επιχειρηματίες πίσω από τον 21χρονο