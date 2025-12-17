# ΕΓΚΛΗΜΑ# ΕΠΙΔΟΜΑ# ΤΡΟΧΑΙΟ# ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ# ΑΓΡΟΤΕΣ# HACKS

Φινάλε στη «Φάρμα»: Ο Δημήτρης Ζήκος κατέκτησε το έπαθλο των 50.000€ και έκλεψε τις εντυπώσεις

Αυλαία έπεσε στο ριάλιτι «Η Φάρμα», με τον μεγάλο τελικό να αναδεικνύει νικητή τον Δημήτρη Ζήκο, ο οποίος κατάφερε να φτάσει μέχρι το τέλος και να κερδίσει το χρηματικό έπαθλο των 50.000 ευρώ. Η ανακοίνωση του αποτελέσματος συνοδεύτηκε από έντονες στιγμές συγκίνησης, πανηγυρισμούς, αλλά και μια προσωπική αποκάλυψη που δεν πέρασε απαρατήρητη.

Ο Δημήτρης Ζήκος ξεχώρισε καθ’ όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού για την αντοχή, τη στρατηγική και τη συνέπειά του στις απαιτητικές δοκιμασίες της «Φάρμας». Στον τελικό, κατάφερε να επικρατήσει των αντιπάλων του και, μόλις άκουσε το όνομά του ως νικητή, ξέσπασε σε μια αυθόρμητη κραυγή ανακούφισης και χαράς, αποτυπώνοντας την ένταση των τελευταίων εβδομάδων.

Πέρα από το χρηματικό έπαθλο, ο τελικός είχε και έντονο συναισθηματικό φορτίο. Η παρουσία της Στέλλας στο πλευρό του νικητή και η εμφανής οικειότητα μεταξύ τους έδωσαν τροφή για σχόλια, καθώς η σχέση που αναπτύχθηκε μέσα στο παιχνίδι φαίνεται πως συνεχίζεται και εκτός «Φάρμας».

Το ριάλιτι ολοκληρώθηκε με υψηλό ενδιαφέρον από το τηλεοπτικό κοινό, επιβεβαιώνοντας ότι η φετινή σεζόν κατάφερε να κρατήσει αμείωτη την αγωνία μέχρι το τελευταίο λεπτό. Ο Δημήτρης Ζήκος αποχωρεί από τη «Φάρμα» όχι μόνο με το μεγάλο έπαθλο, αλλά και ως ένας από τους παίκτες που άφησαν έντονο αποτύπωμα στον φετινό κύκλο του παιχνιδιού.

