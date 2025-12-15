Αχιλλέας Μπέος – Σοφία Μουτίδου: Ακραία σύγκρουση στον αέρα του Real View για τα άλογα στη φάτνη του Βόλου

Ο καβγάς μεταξύ του δήμαρχου Βόλου Αχιλλέα Μπέου και της Σοφίας Μουτίδου στο πλαίσιο της εκπομπής Real View εξελίχθηκε σε μια έντονη και ακραία σύγκρουση, με αφορμή την απόφαση του δήμου να τοποθετηθούν ζωντανά άλογα στη φάτνη της πόλης. Η απόφαση αυτή είχε προκαλέσει αντιδράσεις από φιλοζωικούς κύκλους και άνοιξε την πόρτα σε έντονη δημόσια συζήτηση.

Η Σοφία Μουτίδου επιτέθηκε ευθέως στον Αχιλλέα Μπέο, σχολιάζοντας ότι είναι απορίας άξιο γιατί δεν τον είχαν επικρίνει νωρίτερα για τις "ξεφτίλες" που εκτοξεύει συνεχώς. Η αντίδραση του δημάρχου ήταν άμεση και σφοδρή, αποκαλώντας την "ξεφτίλα" της πρώτης κατηγορίας.

Η συζήτηση γρήγορα κλιμακώθηκε, με προσωπικές επιθέσεις εκατέρωθεν. Ο Αχιλλέας Μπέος, υπονοώντας ότι η Σοφία Μουτίδου δεν είναι αρκετά δημοφιλής για να κάνει παραστάσεις στο Βόλο, προκάλεσε την ηθοποιό να απαντήσει με το ίδιο επιθετικό ύφος, τονίζοντας ότι όσο εκείνος βρίσκεται στη θέση του, δεν σκοπεύει να επισκεφτεί την πόλη. Η Μουτίδου μάλιστα αναφέρθηκε σε ρατσιστικές και φασιστικές τάσεις, καταγγέλλοντας τη στάση του δημάρχου.

Ο καβγάς κορυφώθηκε με έντονες προσωπικές επιθέσεις, όταν ο Μπέος αμφισβήτησε την αξία της εκπομπής της Μουτίδου, ενώ εκείνη τον κατηγόρησε για προσβλητικά σχόλια, όπως για την εμφάνιση γυναικών και θέματα σεξουαλικής βίας.

Το επεισόδιο έληξε άδοξα, με την ένταση να είναι ακόμη διάχυτη.

Η συζήτηση ξέφυγε σχεδόν από τα πρώτα λεπτά, όταν η Σοφία Μουτίδου εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση στον Αχιλλέα Μπέο, λέγοντας: «Μου κάνει φοβερή εντύπωση που στραφήκαν εναντίον σας για το αλογάκι και δεν έχει στραφεί κανείς εναντίον σας τόσα χρόνια για τις ξεφτίλες που εξαπολύετε όποτε έχετε ευκαιρία για άνθρωπο». Η απάντηση του δημάρχου ήταν άμεση και εξίσου επιθετική: «Η πρώτη ξεφτίλα κυρία Μουτίδου είστε εσείς».



Η ένταση κλιμακώθηκε ακόμη περισσότερο, με τη συζήτηση να μετατρέπεται σε ανοιχτή σύγκρουση στον αέρα. «Θεωρείτε και τον εαυτό σας ηθοποιό; Ότι θα ’ρθείτε στο Βόλο να κάνετε παράσταση; Γιατί θα ερχόταν κανένας να σε δει;», συνέχισε ο Αχιλλέας Μπέος.

Η απάντηση της Σοφίας Μουτίδου ήταν εξίσου αιχμηρή: «Δεν μπορώ να κάνω στο Βόλο παράσταση, ούτε στις Σέρρες. Έχω μια ελαφριά τσίπα», για να προσθέσει λίγο αργότερα: «Όλος ο Βόλος έρχεται πάντα όποτε πάω. Αλλά όσο είσαι εσύ εκεί πέρα δεν πρόκειται να πατήσω πόδι». Ο δήμαρχος Βόλου αντέδρασε λέγοντας: «Μην έρθεις ρε… τι να σε κάνουμε;», με τη Μουτίδου να απαντά: «Φασίστες και ρατσιστές δεν γουστάρω».

Η αντιπαράθεση ξέφυγε πλήρως όταν ο Αχιλλέας Μπέος σχολίασε: «Εγώ απορώ τη διοίκηση του Open που σου έδωσε εκπομπή να συμμετέχεις». «Πήγαινε να βρίσεις γυναίκες, χοντρούς… να μιλάς για βιασμούς!», απάντησε η Σοφία Μουτίδου

Διαβάστε ακόμα: Το παιδί: Η Άρτεμις κάνει μακάβρια ανακάλυψη