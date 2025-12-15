Χριστίνα Λαμπίρη: Γιατί είπε «αντίο» στην τηλεόραση, η νέα ζωή μακριά από τα πλατό και οι αλήθειες για τον χώρο

Για περισσότερες από δύο δεκαετίες, η Χριστίνα Λαμπίρη υπήρξε μία από τις πιο αναγνωρίσιμες παρουσίες της ελληνικής τηλεόρασης. Ρεπορτάζ, ζωντανές εκπομπές, ένταση, πρωτιές, αλλά και υψηλές απαιτήσεις. Σήμερα, όμως, η ίδια έχει επιλέξει έναν διαφορετικό δρόμο, μακριά από τα στούντιο, τα ακουστικά και την καθημερινή πίεση της τηλεοπτικής πραγματικότητας.

Σε συνέντευξή της στο Newsbeast, μιλά ανοιχτά για την απόφασή της να αποχωρήσει από την τηλεόραση, για τη νέα της επαγγελματική δραστηριότητα, αλλά και για όσα θεωρεί ότι «δεν αντέχονται πια» στον χώρο που υπηρέτησε για χρόνια.

«Δεν άντεχα άλλο – ούτε εγώ, ούτε ο κόσμος»

Η ίδια περιγράφει την αποχώρησή της από την τηλεόραση ως ένα «συναινετικό διαζύγιο». Όπως λέει χαρακτηριστικά, δεν άντεχε πια τις συνθήκες κάτω από τις οποίες εργαζόταν, ενώ ένιωθε πως και το κοινό αντιλαμβανόταν την πίεση που βίωνε.

«Πήρα το βαλιτσάκι μου από το καμαρίνι και έβαλα το ακουστικό στο συρτάρι. Ήθελα να κρατήσω μόνο τις καλές στιγμές», αναφέρει, εξηγώντας ότι η ανάγκη της για ελευθερία ήταν μεγαλύτερη από κάθε τηλεοπτική πρόταση.

Νέα αρχή μακριά από τα πλατό

Τα τελευταία χρόνια, η Χριστίνα Λαμπίρη έχει στραφεί στην επιχειρηματικότητα. Μαζί με τον σύζυγό της δημιούργησαν ένα steak house στο Πικέρμι, έναν χώρο που –όπως λέει– δεν προέκυψε από κάποιο παλιό όνειρο, αλλά από αγάπη για τη φιλοξενία και το καλό φαγητό.

Η παρουσία της στο εστιατόριο είναι σχεδόν καθημερινή, ενώ συμμετέχει ενεργά στη διαμόρφωση του μενού και στη συνολική φιλοσοφία του χώρου, χωρίς όμως να «μπαίνει» στην κουζίνα. Για εκείνη, πρόκειται για μια δημιουργική διέξοδο που δεν έχει την πίεση της τηλεόρασης.

Η τηλεόραση σήμερα: «Ανακυκλώνεται και ανακυκλώνει»

Χωρίς διάθεση ωραιοποίησης, η Λαμπίρη σχολιάζει την εικόνα της σύγχρονης τηλεόρασης, τονίζοντας ότι δεν τη θεωρεί τοξική, αλλά φτωχή σε περιεχόμενο. Όπως λέει, ο χώρος δείχνει να ανακυκλώνει πρόσωπα, θεματολογία και αντιπαραθέσεις, χωρίς ουσιαστική εξέλιξη.

Παράλληλα, δεν διστάζει να αναφερθεί στις ανισότητες που, κατά την άποψή της, υπάρχουν ανάμεσα σε δημοσιογράφους και μη δημοσιογράφους που παρουσιάζουν ενημερωτικές εκπομπές, κάνοντας λόγο για «ιερά τοτέμ» που δεν κρίνονται με τα ίδια μέτρα και σταθμά.

Φήμες, κόντρες και «μεγάλα κρεβάτια»

Αναφορικά με τις φήμες του παρελθόντος για κόντρες και παρασκηνιακές διαμάχες, η ίδια κρατά αποστάσεις. Δηλώνει πως δεν υιοθετεί τίποτα που δεν έχει δει με τα μάτια της και επισημαίνει ότι, στο τέλος, αυτό που μετρά είναι η διάρκεια και η αξία της πορείας του καθενός.

Για τη συζήτηση γύρω από το αν η τηλεόραση –ή το θέατρο– είναι «ένα μεγάλο κρεβάτι», η απάντησή της είναι σαφής: το πρόβλημα δεν είναι οι επιλογές, αλλά αν αυτές γίνονται χωρίς συναίνεση. Εκεί, όπως τονίζει, βρίσκεται η πραγματική κόκκινη γραμμή.

«Η τηλεόραση δεν θα φύγει ποτέ από μέσα μου»

Παρότι έχει απομακρυνθεί από την καθημερινή τηλεοπτική παρουσία, η Χριστίνα Λαμπίρη ξεκαθαρίζει ότι η τηλεόραση δεν έχει φύγει από τη σκέψη της. Δεν αποκλείει τίποτα στο μέλλον, αρκεί –όπως λέει– να υπάρχουν ανθρώπινες συνθήκες, σωστές συνεργασίες και ουσία.

Προς το παρόν, απολαμβάνει τη ζωή της μακριά από τα νούμερα τηλεθέασης, τους ρυθμούς των live εκπομπών και την πίεση της επικαιρότητας, έχοντας επιλέξει κάτι που για εκείνη είναι ανεκτίμητο: τον έλεγχο του χρόνου και της καθημερινότητάς της.

