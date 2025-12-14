Κώστας Τερζάκης: Ο άνθρωπος πίσω από τη φωνή της ΑΕΚ και τον «Ευλογητό» στη «Λάμψη»

Ο Κώστας Τερζάκης ανήκει σε εκείνη τη σπάνια κατηγορία δημιουργών που έχουν αφήσει έντονο αποτύπωμα χωρίς να βρίσκονται διαρκώς στο προσκήνιο. Η φωνή του, αναγνωρίσιμη και φορτισμένη, έχει ταυτιστεί με το γήπεδο της ΑΕΚ, ενώ η παρουσία του στην τηλεόραση, το θέατρο και το ραδιόφωνο εκτείνεται σε δεκαετίες δημιουργικής πορείας.

Γεννημένος στην Αθήνα, με μητέρα μικρασιατικής καταγωγής και πατέρα Αθηναίο, αρχικά ακολούθησε διαφορετική ακαδημαϊκή διαδρομή, σπουδάζοντας οικονομικά στην ΑΣΟΕΕ. Πολύ σύντομα, ωστόσο, τον κέρδισε η υποκριτική, την οποία υπηρέτησε με σπουδές στη Δραματική Σχολή Περίακτος. Από τα πρώτα του επαγγελματικά βήματα φάνηκε η πολυπραγμοσύνη του, καθώς παράλληλα με την ηθοποιία ασχολήθηκε με τη συγγραφή, τη στιχουργική και την εκφώνηση.

Η αγάπη του για την ΑΕΚ είναι βαθιά ριζωμένη και συνδέεται άμεσα με τον πατέρα του, ο οποίος του μετέδωσε το πάθος για την ομάδα. Ο ίδιος ο Κώστας Τερζάκης έχει αναφέρει ότι, μετά το έμφραγμα που υπέστη ο πατέρας του στο γήπεδο, του ζήτησε να ταφεί κοντά σε αυτό, ώστε να παραμένει «δίπλα στην Ένωση» ακόμα και μετά τον θάνατό του. Η φωνή του Τερζάκη αποτελεί εδώ και χρόνια αναπόσπαστο κομμάτι της εμπειρίας των εντός έδρας αγώνων της ΑΕΚ, συνοδεύοντας κάθε ανακοίνωση και κάθε στιγμή έντασης στις εξέδρες.

Στην τηλεοπτική ιστορία, ο πιο εμβληματικός του ρόλος παραμένει ο «Ευλογητός» στη θρυλική σειρά «Λάμψη» του Νίκου Φώσκολου. Ο σκοτεινός, μασκοφόρος χαρακτήρας εξελίχθηκε σε έναν από τους πιο χαρακτηριστικούς villains της δεκαετίας του ’90, αφήνοντας ανεξίτηλο αποτύπωμα στη συλλογική μνήμη των τηλεθεατών. Η ερμηνεία του Τερζάκη συνέβαλε καθοριστικά στη μυθολογία της σειράς, καθιστώντας τον ρόλο διαχρονικά αναγνωρίσιμο.

Η τηλεοπτική του διαδρομή περιλαμβάνει συμμετοχές σε σημαντικές παραγωγές, όπως «Η Αλτάνα της Πάργας», «Ο Πέτρος και τα Κορίτσια του» και «Το Τρίτο Στεφάνι» (1995). Στη συγκεκριμένη σειρά πρωταγωνίστησε σε μία από τις πρώτες σκηνές ΛΟΑΤΚΙ+ φιλιού στην ελληνική τηλεόραση, μια στιγμή που θεωρήθηκε ιδιαίτερα τολμηρή για την εποχή της. Παράλληλα, για αρκετά χρόνια υπήρξε ο κεντρικός αφηγητής στις «Οικογενειακές Ιστορίες», ενώ η φωνή του έχει «ντύσει» ντοκιμαντέρ και διαφημιστικά σε τηλεόραση και ραδιόφωνο.

Πέρα από την υποκριτική, ο Κώστας Τερζάκης έχει εκφράσει τη δημιουργικότητά του και μέσα από τη συγγραφή. Το μυθιστόρημά του «ΑΡΕΝΑ» κινείται στον άξονα του έρωτα, της βίας και των ανθρώπινων συγκρούσεων, ενώ έχει γράψει στίχους που μελοποιήθηκαν και ερμηνεύτηκαν από γνωστούς Έλληνες καλλιτέχνες. Ιδιαίτερη θέση στο έργο του κατέχει και το μουσικό δρώμενο «Ιωνία – Πύλη στον Χρόνο», το οποίο παρουσιάστηκε με επιτυχία στο Ηρώδειο και σε άλλους σημαντικούς χώρους.

Ο Κώστας Τερζάκης δεν είναι απλώς ένας ηθοποιός ή ένας εκφωνητής. Είναι ένας δημιουργός που κατάφερε, είτε πίσω από μια μάσκα είτε μόνο με τη δύναμη της φωνής του, να προκαλεί συναίσθημα και να μένει χαραγμένος στη μνήμη. Γιατί, τελικά, αυτό που επιβιώνει στον χρόνο δεν είναι η εικόνα, αλλά η ένταση και η αλήθεια που μεταδίδεις. Και σε αυτό, ο Κώστας Τερζάκης έχει αποδειχθεί διαχρονικά συνεπής.

