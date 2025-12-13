GNTM: Ποιος κέρδισε τη «μάχη» για την οκτάδα

Με μία δοκιμασία υψηλών απαιτήσεων και έντονη συναισθηματική φόρτιση ολοκληρώθηκε το επεισόδιο της Παρασκευής στο GNTM, καθώς ο διαγωνισμός μπαίνει πλέον στην πιο κρίσιμη καμπή του. Οι διαγωνιζόμενοι κλήθηκαν να ποζάρουν κρατώντας βαριά και εντυπωσιακά χαλιά, σε ένα concept που έφερε την αισθητική και τη σφραγίδα της Δέσποινας Μοιραράκη και δοκίμασε τις αντοχές, τη συγκέντρωση και την εξέλιξη των μοντέλων.

Η φωτογράφιση αποδείχθηκε ιδιαίτερα απαιτητική, με τους κριτές να ξεχωρίζουν από νωρίς ποιοι ανταποκρίθηκαν στις δυσκολίες και ποιοι έδειξαν σημάδια κόπωσης ή στασιμότητας. Καθώς ο τελικός πλησιάζει, κάθε λεπτομέρεια μετράει και τα περιθώρια για λάθη στενεύουν.

Για ακόμη μία φορά, η Ειρήνη κατάφερε να ξεχωρίσει, κερδίζοντας την καλύτερη φωτογραφία της εβδομάδας και επιβεβαιώνοντας τη σταθερή της παρουσία στην κορυφή. Αντίθετα, στις τελευταίες θέσεις της κατάταξης βρέθηκαν ...

