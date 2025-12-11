Μαρίνα Σάττι στηρίζει δημόσια τον Nemo για την επιστροφή του βραβείου της Eurovision

Στο πλευρό του Nemo, ο οποίος ανακοίνωσε ότι επιστρέφει το τρόπαιο της Eurovision 2024 ως ένδειξη διαμαρτυρίας για τη συμμετοχή του Ισραήλ στον φετινό διαγωνισμό, τάχθηκε η Μαρίνα Σάττι. Η Ελληνίδα καλλιτέχνις, που επίσης εκπροσώπησε την Ελλάδα το 2024, σχολίασε κάτω από την ανάρτηση του νικητή στο Instagram: «I love you baby», εκφράζοντας τη στήριξή της στην απόφασή του.

Η κίνηση του Nemo έχει προκαλέσει αντιδράσεις σε όλη την Ευρώπη, καθώς ο καλλιτέχνης τονίζει ότι «δεν νιώθει πλέον πως το τρόπαιο έχει θέση στο ράφι του», εξαιτίας της αντίφασης που, όπως υποστηρίζει, υπάρχει ανάμεσα στις αξίες που η Eurovision δηλώνει ότι εκπροσωπεί και στις αποφάσεις της EBU.

Στο μήνυμά του, ο Nemo επισημαίνει ότι ο διαγωνισμός έχει κατηγορηθεί επανειλημμένα πως λειτουργεί ως μέσο «εξωραϊσμού» ενός κράτους που βρίσκεται αντιμέτωπο με σοβαρές διεθνείς καταγγελίες, την ώρα που η EBU επιμένει πως πρόκειται για ένα «απολιτικό» γεγονός. Όπως αναφέρει, η αποχώρηση ολόκληρων χωρών λόγω αυτής της αντίφασης καθιστά σαφές ότι «κάτι δεν πάει καλά».

Ο καλλιτέχνης ξεκαθαρίζει ότι επιστρέφει το τρόπαιο στα κεντρικά γραφεία της EBU στη Γενεύη «με ευγνωμοσύνη αλλά και με ένα ξεκάθαρο μήνυμα: Ζήστε αυτά που προτίθεστε να εκπροσωπείτε». Τονίζει, μάλιστα, ότι όταν οι αξίες που προβάλλονται στη σκηνή δεν εφαρμόζονται εκτός αυτής, «ακόμη και τα πιο όμορφα τραγούδια χάνουν το νόημά τους».

Η δημόσια στήριξη της Μαρίνας Σάττι προσθέτει ένα ακόμη ηχηρό καλλιτεχνικό σχόλιο στην έντονη συζήτηση γύρω από τη Eurovision 2026, τις πολιτικές της EBU και την παρουσία του Ισραήλ στον διαγωνισμό.

