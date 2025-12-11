# ΕΓΚΛΗΜΑ# ΕΠΙΔΟΜΑ# ΤΡΟΧΑΙΟ# ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ# ΑΓΡΟΤΕΣ# HACKS

Μαρίνα Σάττι στηρίζει δημόσια τον Nemo για την επιστροφή του βραβείου της Eurovision

Μαρίνα Σάττι στηρίζει δημόσια τον Nemo για την επιστροφή του βραβείου της Eurovision

Στο πλευρό του Nemo, ο οποίος ανακοίνωσε ότι επιστρέφει το τρόπαιο της Eurovision 2024 ως ένδειξη διαμαρτυρίας για τη συμμετοχή του Ισραήλ στον φετινό διαγωνισμό, τάχθηκε η Μαρίνα Σάττι. Η Ελληνίδα καλλιτέχνις, που επίσης εκπροσώπησε την Ελλάδα το 2024, σχολίασε κάτω από την ανάρτηση του νικητή στο Instagram: «I love you baby», εκφράζοντας τη στήριξή της στην απόφασή του.

Η κίνηση του Nemo έχει προκαλέσει αντιδράσεις σε όλη την Ευρώπη, καθώς ο καλλιτέχνης τονίζει ότι «δεν νιώθει πλέον πως το τρόπαιο έχει θέση στο ράφι του», εξαιτίας της αντίφασης που, όπως υποστηρίζει, υπάρχει ανάμεσα στις αξίες που η Eurovision δηλώνει ότι εκπροσωπεί και στις αποφάσεις της EBU.

Στο μήνυμά του, ο Nemo επισημαίνει ότι ο διαγωνισμός έχει κατηγορηθεί επανειλημμένα πως λειτουργεί ως μέσο «εξωραϊσμού» ενός κράτους που βρίσκεται αντιμέτωπο με σοβαρές διεθνείς καταγγελίες, την ώρα που η EBU επιμένει πως πρόκειται για ένα «απολιτικό» γεγονός. Όπως αναφέρει, η αποχώρηση ολόκληρων χωρών λόγω αυτής της αντίφασης καθιστά σαφές ότι «κάτι δεν πάει καλά».

Ο καλλιτέχνης ξεκαθαρίζει ότι επιστρέφει το τρόπαιο στα κεντρικά γραφεία της EBU στη Γενεύη «με ευγνωμοσύνη αλλά και με ένα ξεκάθαρο μήνυμα: Ζήστε αυτά που προτίθεστε να εκπροσωπείτε». Τονίζει, μάλιστα, ότι όταν οι αξίες που προβάλλονται στη σκηνή δεν εφαρμόζονται εκτός αυτής, «ακόμη και τα πιο όμορφα τραγούδια χάνουν το νόημά τους».

Η δημόσια στήριξη της Μαρίνας Σάττι προσθέτει ένα ακόμη ηχηρό καλλιτεχνικό σχόλιο στην έντονη συζήτηση γύρω από τη Eurovision 2026, τις πολιτικές της EBU και την παρουσία του Ισραήλ στον διαγωνισμό.

