# ΕΓΚΛΗΜΑ# ΕΠΙΔΟΜΑ# ΤΡΟΧΑΙΟ# ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ# ΑΓΡΟΤΕΣ# HACKS

First Dates: Έλα πιο κοντά, δεν θα σε φάω

❤️ Αυτό το άρθρο άρεσε σε 12 άτομα
First Dates: Έλα πιο κοντά, δεν θα σε φάω

Το εστιατόριο του First Dates, με οικοδέσποινα τη Ζενεβιέβ Μαζαρί, επιστρέφει απόψε με νέες συναντήσεις που υπόσχονται χιούμορ, αυθορμητισμό και απρόσμενες στιγμές. Οι singles που περνούν την πόρτα του θέλουν να ζήσουν κάτι αληθινό – και οι πρώτες εικόνες από το επεισόδιο 50 δείχνουν ότι η βραδιά δεν θα περάσει απαρατήρητη.

Στο αποκλειστικό απόσπασμα, η 35χρονη Άντα κάνει θεαματική είσοδο και δηλώνει από την αρχή ότι της λείπει το φλερτ. Με παιχνιδιάρικη διάθεση επιχειρεί να «σπάσει» τον πάγο με τον παρτενέρ της, χωρίς δισταγμό.
«Έχει χαθεί το φλερτ από τους άντρες», ακούγεται να λέει, ενώ λίγο αργότερα τον καλεί να πλησιάσει με την ατάκα: «Έλα πιο κοντά, δεν θα σε φάω».

Το δείπνο εξελίσσεται σε μια συζήτηση γεμάτη χιούμορ και αβίαστη οικειότητα. Η Άντα δεν κρύβει τον αυθορμητισμό της, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Έναν τέτοιον άντρα θέλω, να πηγαίνουμε εκδρομές και να  ...

διαβάστε αναλυτικά και δείτε βίντεο στο ourlife.gr

Διαβάστε ακόμα: Σάλος στην Ολλανδία – Η McDonald’s απέσυρε χριστουγεννιάτικη διαφήμιση που δημιουργήθηκε με τεχνητή νοημοσύνη

Ακολουθήστε το Madata.GR στο Google News Madata.GR in Google News

Δείτε ακόμα

ΔΗΜΟΦΙΛΕΣΤΕΡΑ

Φοινικούντα: Διαγραμμένα μηνύματα ξεκλείδωσαν την υπόθεση - Έτσι εκδόθηκαν τα εντάλματα για ανιψιό και επιχειρηματία
Κοινωνία

Φοινικούντα: Διαγραμμένα μηνύματα ξεκλείδωσαν την υπόθεση - Έτσι εκδόθηκαν τα εντάλματα για ανιψιό και επιχειρηματία

Πανελλήνιες 2026 - ΕΒΕ: Ανακοινώθηκαν οι συντελεστές για την Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής – Τι αλλάζει για τους υποψηφίους
Κοινωνία

Πανελλήνιες 2026 - ΕΒΕ: Ανακοινώθηκαν οι συντελεστές για την Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής – Τι αλλάζει για τους υποψηφίους

Βίντεο-ντοκουμέντο: Πώς οι αστυνομικοί ακινητοποίησαν τον 17χρονο για τη δολοφονική επίθεση στον 14χρονο στον Χολαργό
Κοινωνία

Βίντεο-ντοκουμέντο: Πώς οι αστυνομικοί ακινητοποίησαν τον 17χρονο για τη δολοφονική επίθεση στον 14χρονο στον Χολαργό

Ένταση στη συνάντηση Τσιάρα με βουλευτές της ΝΔ - Σκληρές αιχμές για πληρωμές και επικοινωνιακούς χειρισμούς
Πολιτική

Ένταση στη συνάντηση Τσιάρα με βουλευτές της ΝΔ - Σκληρές αιχμές για πληρωμές και επικοινωνιακούς χειρισμούς

Επτά κλινικές στην Ελλάδα έλαβαν σπέρμα δότη με γονίδιο καρκίνου – Τέσσερα παιδιά έχουν ήδη νοσήσει
Υγεία

Επτά κλινικές στην Ελλάδα έλαβαν σπέρμα δότη με γονίδιο καρκίνου – Τέσσερα παιδιά έχουν ήδη νοσήσει