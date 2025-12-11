First Dates: Έλα πιο κοντά, δεν θα σε φάω

Το εστιατόριο του First Dates, με οικοδέσποινα τη Ζενεβιέβ Μαζαρί, επιστρέφει απόψε με νέες συναντήσεις που υπόσχονται χιούμορ, αυθορμητισμό και απρόσμενες στιγμές. Οι singles που περνούν την πόρτα του θέλουν να ζήσουν κάτι αληθινό – και οι πρώτες εικόνες από το επεισόδιο 50 δείχνουν ότι η βραδιά δεν θα περάσει απαρατήρητη.

Στο αποκλειστικό απόσπασμα, η 35χρονη Άντα κάνει θεαματική είσοδο και δηλώνει από την αρχή ότι της λείπει το φλερτ. Με παιχνιδιάρικη διάθεση επιχειρεί να «σπάσει» τον πάγο με τον παρτενέρ της, χωρίς δισταγμό.

«Έχει χαθεί το φλερτ από τους άντρες», ακούγεται να λέει, ενώ λίγο αργότερα τον καλεί να πλησιάσει με την ατάκα: «Έλα πιο κοντά, δεν θα σε φάω».

Το δείπνο εξελίσσεται σε μια συζήτηση γεμάτη χιούμορ και αβίαστη οικειότητα. Η Άντα δεν κρύβει τον αυθορμητισμό της, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Έναν τέτοιον άντρα θέλω, να πηγαίνουμε εκδρομές και να ...

διαβάστε αναλυτικά και δείτε βίντεο στο ourlife.gr

Διαβάστε ακόμα: Σάλος στην Ολλανδία – Η McDonald’s απέσυρε χριστουγεννιάτικη διαφήμιση που δημιουργήθηκε με τεχνητή νοημοσύνη