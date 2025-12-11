Σάλος στην Ολλανδία – Η McDonald’s απέσυρε χριστουγεννιάτικη διαφήμιση που δημιουργήθηκε με τεχνητή νοημοσύνη

Η McDonald’s Ολλανδίας βρέθηκε στο επίκεντρο έντονης διαδικτυακής κριτικής μετά την κυκλοφορία χριστουγεννιάτικης διαφήμισης που είχε δημιουργηθεί εξ ολοκλήρου με τεχνητή νοημοσύνη. Η καμπάνια, διάρκειας 45 δευτερολέπτων, παρουσίαζε σειρά από «ατυχείς» σκηνές με AI ανθρώπινες φιγούρες, συνοδευόμενη από τη φράση «it’s the most terrible time of the year» – παραποίηση του γνωστού χριστουγεννιάτικου τραγουδιού.

Το αποτέλεσμα θεωρήθηκε από μεγάλο μέρος του κοινού «άψυχο», «ανατριχιαστικό» και «χωρίς νόημα». Τα σχόλια στα social media υπήρξαν ιδιαίτερα καυστικά, ενώ το βίντεο σύντομα απενεργοποιήθηκε και τελικά αποσύρθηκε.

Το πρακτορείο παραγωγής TBWA και το στούντιο The Sweetshop (The Gardening Club), που δημιούργησαν το υλικό μέσω generative AI, υπερασπίστηκαν το έργο, υποστηρίζοντας ότι επένδυσαν περισσότερες εργατοώρες από μια παραδοσιακή παραγωγή και ότι κάθε στοιχείο είχε επιμεληθεί με λεπτομέρεια. Ωστόσο, αυτή η υπεράσπιση δεν μείωσε τις αντιδράσεις.

McDonald's has released an AI-generated Christmas ad



The studio behind it says they 'hardly slept' for several weeks while writing AI prompts and refining the shots — 'AI didn't make this film. We did'



Comments have been turned off on YouTube pic.twitter.com/Es5ROvI7n2 — Culture Crave ???? (@CultureCrave) December 8, 2025

Η McDonald’s Ολλανδίας δήλωσε ότι απέσυρε τη διαφήμιση, αναγνωρίζοντας ότι δεν έφτασε το κλίμα που επιθυμούσαν και υπογράμμισε πως το περιστατικό αποτελεί «σημαντικό μάθημα» για την εξερεύνηση του σωστού τρόπου χρήσης της τεχνητής νοημοσύνης στο μάρκετινγκ.

Το περιστατικό αναδεικνύει τον αυξανόμενο σκεπτικισμό του κοινού απέναντι σε διαφημιστικό περιεχόμενο που παράγεται από AI, ειδικά όταν προσπαθεί να αποτυπώσει ανθρώπινα συναισθήματα ή εορταστική ατμόσφαιρα.

Διαβάστε ακόμα: Άγιος Έρωτας: Αποκαλύψεις για την Αγγέλα και μία ψεύτικη ομολογία που αλλάζει τις ζωές όλων