Άγιος Έρωτας: Αποκαλύψεις για την Αγγέλα και μία ψεύτικη ομολογία που αλλάζει τις ζωές όλων

Η σειρά Άγιος Έρωτας μπαίνει σε περίοδο ανατροπών και βαριών αποκαλύψεων. Δύο μεγάλα storylines ξεδιπλώνονται ταυτόχρονα: το σκοτεινό παρελθόν της Αγγέλας και ο αιματηρός θάνατος στο παράνομο φορτίο, αλλά κι ένας νέος κύκλος δράματος γύρω από την ψεύτικη ομολογία της Χριστίνας που ανατρέπει το μέλλον τεσσάρων ηρώων.

Η Αγγέλα έχει μυστικό – και συγγένεια που κανείς δεν φανταζόταν

Στα επόμενα επεισόδια, η Αγγέλα έρχεται στο κέντρο της ιστορίας. Αποκαλύπτεται ότι είναι αδερφή της Νότας, κάτι που μέχρι σήμερα κανείς δεν γνώριζε. Η σχέση τους, φορτωμένη μυστικά και σκληρές μνήμες, ανοίγει νέο κεφάλαιο στην πλοκή.

Η αποκάλυψη γίνεται τη στιγμή που η Νότα βρίσκεται σε αδιέξοδο:

ο Ιταλός τη βρίσκει και την πιέζει για τα χρήματα του Λούη – χρήματα που εκείνη ούτε έχει ούτε ξέρει πού βρίσκονται. Χωρίς επιλογές, αποφασίζει να ζητήσει βοήθεια από την Αγγέλα, η οποία φαίνεται πως κρύβει πολλά ακόμη πίσω από την ψυχρή της εικόνα.

Αιματηρή νύχτα – ο Λούης πέφτει νεκρός

Την ίδια ώρα, ο Στέφανος και ο Πέτρος βρίσκονται στο σημείο παραλαβής του παράνομου φορτίου. Ο Λούης τους περιμένει, ανήσυχος, έτοιμος να ολοκληρώσει το κοντραμπάντο.

Όμως το Λιμενικό έχει ήδη απλώσει παγίδα.

Μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα η επιχείρηση γίνεται πεδίο μάχης.



Φωνές, πυροβολισμοί – και ο Λούης πέφτει νεκρός.

Ο Στέφανος και ο Πέτρος τρέχουν για να σωθούν, αφήνοντας πίσω τους έναν φίλο που δεν πρόλαβε να ξεφύγει από το σκοτάδι που τον κατάπιε.

Ο θάνατος του Λούη βαραίνει τη Νότα, που πλέον πρέπει να αντιμετωπίσει όχι μόνο το πένθος αλλά και τις απειλές για τα χρέη που άφησε πίσω του.

Ψεύτικη ομολογία – μία αλήθεια που σοκάρει

Την ίδια στιγμή, μια άλλη ιστορία φτάνει σε κρίσιμη καμπή.

Ο Παύλος, από τη φυλακή, βρίσκει το τρωτό σημείο της Χριστίνας και την απειλεί με το χειρότερο: την ασφάλεια των παιδιών της.

Εκείνη, φοβισμένη, οδηγείται στη μοίρα που της υπαγορεύει.

Στη δίκη, κάνει ψεύτικη ομολογία για τον φόνο της Κατρίν, παίρνοντας πάνω της ένα έγκλημα που δεν έκανε.

Ο Κυριάκος και τα παιδιά αντιδρούν, αλλά εκείνη νιώθει πως δεν έχει άλλη επιλογή.

Και τότε έρχεται η δεύτερη μεγάλη αποκάλυψη: ο Χάρης είναι παιδί του Γιώργου Καραμίχου, όχι του Κλεάνθη.

Μια αλήθεια που μπορεί να καταστρέψει αλλά και να ανατρέψει καθοριστικά όσα ακολουθούν.

Ο Γιώργος, σοκαρισμένος αλλά αποφασισμένος, πλέον δεν μάχεται μόνο ως δικηγόρος – αλλά ως πατέρας.

Η σειρά μπαίνει σε τροχιά εκρήξεων.

Μυστικά, αίμα, συγγένειες και ψέματα φτιάχνουν ντόμινο εξελίξεων που δύσκολα αναχαιτίζεται.

Το μόνο σίγουρο είναι ότι τίποτα δεν θα μείνει ίδιο.

