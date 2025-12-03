Κρίσιμη συνεδρίαση για το Ισραήλ στη Eurovision 2026: Η EBU αποφασίζει εν μέσω απειλών για μποϊκοτάζ

Μια από τις πιο τεταμένες στιγμές στην ιστορία της Eurovision αναμένεται να εκτυλιχθεί την Πέμπτη (4/12), όταν τα μέλη της Ευρωπαϊκής Ραδιοτηλεοπτικής Ένωσης (EBU) θα συνεδριάσουν με αντικείμενο –έμμεσα αλλά ουσιαστικά– το αν το Ισραήλ θα παραμείνει στη λίστα των χωρών που θα συμμετάσχουν στον διαγωνισμό του 2026.

Σύμφωνα με το Independent, αρκετοί δημόσιοι ραδιοτηλεοπτικοί οργανισμοί στην Ευρώπη έχουν ήδη προειδοποιήσει με αποχώρηση, εάν το Ισραήλ επιτραπεί να λάβει μέρος, επικαλούμενοι τη συνεχιζόμενη σύγκρουση στη Γάζα και τον τραγικά αυξανόμενο αριθμό θυμάτων, που σύμφωνα με τις τοπικές υγειονομικές αρχές ξεπερνά τις 70.000.

Στη Γενεύη οι κρίσιμες αποφάσεις – Νέοι κανόνες ψηφοφορίας στο τραπέζι

Η EBU καλείται αρχικά να εγκρίνει νέους κανόνες που στοχεύουν στην πλήρη προστασία της ανεξαρτησίας του διαγωνισμού από κυβερνητικές παρεμβάσεις — ένα ζήτημα που προέκυψε έντονα μετά τη φετινή διαμάχη για τη συμμετοχή του Ισραήλ και τη βαθμολογία του.

Εφόσον τα μέλη της Ένωσης θεωρήσουν ότι τα νέα αυτά μέτρα δεν επαρκούν, τότε αναμένεται να ανοίξει ο δρόμος για ψηφοφορία πάνω στο θέμα της συμμετοχής συγκεκριμένης χώρας, χωρίς η EBU να την κατονομάζει επισήμως.

Χώρες που δηλώνουν έτοιμες για αποχώρηση

Ραδιοτηλεοπτικοί φορείς από τη Σλοβενία, την Ιρλανδία, την Ισπανία και την Ολλανδία έχουν ήδη προειδοποιήσει ότι δεν θα συμμετάσχουν στη Eurovision 2026 στην Αυστρία, εάν η παρουσία του Ισραήλ επικυρωθεί.

Ένα τέτοιο μποϊκοτάζ θα μπορούσε να επηρεάσει σοβαρά την τηλεθέαση αλλά και την εμπορική δυναμική του θεσμού, που κάθε χρόνο παρακολουθούν πάνω από 150 εκατομμύρια θεατές σε όλο τον κόσμο.

Η συζήτηση για την πολιτικοποίηση του διαγωνισμού

Παρότι η Eurovision προσπαθεί διαχρονικά να διατηρεί μη πολιτικό χαρακτήρα, ο πόλεμος στη Γάζα έχει πυροδοτήσει έντονες αντιδράσεις, τόσο σχετικά με τη φετινή συμμετοχή του Ισραήλ, όσο και με τις κατηγορίες ότι υπήρξαν απόπειρες αθέμιτης επιρροής στην ψηφοφορία.

Το Ισραήλ δεν έχει απαντήσει στις καταγγελίες, ενώ τονίζει σε διεθνή μέσα ότι αποτελεί στόχο στοχευμένης εκστρατείας δυσφήμισης.

Τι λένε οι ειδικοί για την «κομβική στιγμή»

Ο ειδικός αναλυτής της Eurovision Paul Jordan χαρακτήρισε τη συγκυρία «σημείο κρίσης» τόσο για τον θεσμό όσο και για την EBU, εκτιμώντας πως η συνεδρίαση δύσκολα θα αποφύγει την ψηφοφορία.

Ο αρθρογράφος και σχολιαστής της διοργάνωσης Ben Robertson σημείωσε ότι η αποχώρηση χωρών θα έχει άμεσο αντίκτυπο στη δυναμική της Eurovision, αλλά ταυτόχρονα προειδοποίησε πως η απόφαση αποκλεισμού του Ισραήλ μπορεί να δημιουργήσει ακόμη μεγαλύτερη πόλωση.

Οι τοποθετήσεις των κρατικών ραδιοτηλεοράσεων

Το RTL Λουξεμβούργου χαιρέτισε τα προτεινόμενα μέτρα.

Η NRK Νορβηγίας τα χαρακτήρισε «υποσχόμενα».

Η ORF Αυστρίας, που θα φιλοξενήσει τον διαγωνισμό το 2026, τάχθηκε υπέρ της συμμετοχής του Ισραήλ.

Η KAN Ισραήλ υποστηρίζει ότι τηρεί πλήρως τους κανόνες της EBU και θεωρεί τις συζητήσεις αποκλεισμού αδικαιολόγητες.

Υπενθυμίζεται ότι η Ρωσία παραμένει αποκλεισμένη από τον θεσμό από το 2022, λόγω της εισβολής στην Ουκρανία.

Το αποτέλεσμα της συνεδρίασης της Πέμπτης αναμένεται με μεγάλο ενδιαφέρον, καθώς μπορεί να καθορίσει όχι μόνο τη συμμετοχή του Ισραήλ, αλλά και τη συνοχή του ίδιου του ευρωπαϊκού μουσικού θεσμού.

