Οι επόμενες δύο μέρες στο Porto Leone φέρνουν μια σειρά από επικίνδυνες αναταράξεις, μυστικά που βγαίνουν στην επιφάνεια και σχέσεις που δοκιμάζονται. Ένας μυστηριώδης φάκελος, παλιές κόντρες και κατηγορίες που πέφτουν σαν κεραυνός διαμορφώνουν το σκηνικό στα νέα επεισόδια.

Επεισόδιο 20 – Δευτέρα 1/12/2025

Στη Γαλήνη επικρατεί ένταση όταν ένας φάκελος χωρίς αποστολέα φτάνει στο χωριό, αφήνοντας τους πάντες σε σύγχυση για το ποιος τον έστειλε και τι κρύβει. Την ίδια στιγμή, ο Καπετανάκος πιέζει τον Γιάμαρη να του επιστραφεί το τετράδιο που είχε αφαιρεθεί, δείχνοντας αποφασισμένος να το πάρει πίσω με κάθε τρόπο.

Η Αλεξάνδρα συνεχίζει να «στριμώχνει» τον Αντρέα, θέλοντας να μάθει για τη γυναίκα που έχει μπει στη ζωή του, ενώ η Κοραλία και η Βίκυ προχωρούν σε μήνυση κατά του Σήφη για τη συμπεριφορά του. Παράλληλα, ο Καστίλιας ξεκινά να εφαρμόζει το σχέδιό του με στόχο να παγιδεύσει τον Γρηγόρη και να τον παρουσιάσει ως υπαίτιο για όσα έχουν συμβεί.

Ο Χρόνης αποφασίζει να ξεκαθαρίσει στη Λένα τι θέλει για το μέλλον τους, την ώρα που η Αλεξάνδρα έρχεται αντιμέτωπη με τον Γιάμαρη, ο οποίος απαιτεί απαντήσεις για την Αγγελική, βάζοντάς την σε δύσκολη θέση.

Επεισόδιο 21 – Τρίτη 2/12/2025

Ο Ζήσης καταφέρνει να ξεφύγει από τον Γρηγόρη και εξαφανίζεται, γεγονός που αναγκάζει τη Γαλήνη να αποκαλύψει ότι το παιδί γνώριζε για τον καβγά του Γρηγόρη με τον Στράτο τη νύχτα του συμβάντος. Παράλληλα, ο Γιάμαρης προσπαθεί με υπόγειες κινήσεις να αποσπάσει από την Αλεξάνδρα πληροφορίες για το σχέδιο που υποψιάζεται ότι έχει οργανώσει γύρω από την Αγγελική.

Η Αλεξάνδρα αρνείται ότι εμπλέκεται, όμως βρίσκεται αντιμέτωπη και με τον Καπετανάκο, ο οποίος θέλει να μάθει τι σχεδιάζει με τον Στελάρα. Ο Ορέστης αναζητά απαντήσεις για το πώς το ρολόι που χάρισε κάποτε στη Βούλα έφτασε στα χέρια του Ιορδάνη και γράφει επιστολή για να τον προσεγγίσει.

Την ίδια ώρα, η Λένα καλεί τη Βούλα στο σπίτι για να πάρουν άδεια από την Καίτη ώστε να ξεκινήσουν μαζί μαθήματα, ενώ η Καίτη δηλώνει στην αστυνομία την εξαφάνιση του Ζήση, ο οποίος αγνοείται για πάνω από δύο ημέρες. Ο Καστίλιας παλεύει με τις τύψεις του, αφού γνωρίζει πού βρίσκεται ο μικρός αλλά δεν μπορεί να το αποκαλύψει.

Στο δείπνο που οργανώνεται προς τιμήν της Αγγελικής, ο Γιάμαρης εμφανίζεται αιφνιδιαστικά στη Γαλήνη και της αποκαλύπτει ότι η Αγγελική και ο Στράτος είχαν σχέση, προκαλώντας νέο κύμα σοκ.

Ο Γρηγόρης κατηγορεί τη Γαλήνη για συκοφαντία

Παρά τις αποκαλύψεις, ο Γρηγόρης αρνείται να πιστέψει τη μητέρα του ότι η Αγγελική είχε παρελθόν με τον Στράτο και τη θεωρεί συκοφάντη. Πιστεύει ακράδαντα ότι ήταν ο πρώτος άντρας στη ζωή της, ενώ ο Ορέστης μένει άναυδος από την αποκάλυψή του.

Η Αγγελική στο στόχαστρο – και οι μισές αλήθειες

Η Αγγελική, μαθαίνοντας ότι η Γαλήνη έχει υποψίες για το παρελθόν της, προσπαθεί να κρύψει τον πανικό της και αποκαλύπτει στη Βούλα μόνο όσα θεωρεί απαραίτητα, αφήνοντας τις πιο κρίσιμες λεπτομέρειες στη σκιά.

