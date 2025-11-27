Η διαφήμιση που ξεχωρίζει: Ένα δυνατό μήνυμα κατά της βίας στις γυναίκες. Δείτε την

Μέσα στον «θόρυβο» της Black Friday, των αλλεπάλληλων jingles και των διαφημίσεων που συχνά κουράζουν, μία καμπάνια κατάφερε να τραβήξει την προσοχή και να προκαλέσει συγκίνηση. Δεν αφορά τις εκπτώσεις, ούτε επιχειρεί να προωθήσει κάποιο προϊόν. Αντίθετα, συνδέεται με τη σημερινή ημέρα – την 25η Νοεμβρίου, που έχει οριστεί από τον ΟΗΕ ως Διεθνής Ημέρα Εξάλειψης της Βίας κατά των Γυναικών.

Σε μια περίοδο όπου οι αριθμοί σοκάρουν, με περισσότερα από 64 περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας καθημερινά στην Ελλάδα, η συγκεκριμένη διαφήμιση ξεχωρίζει ως μια από τις πιο ουσιαστικές παρεμβάσεις των τελευταίων χρόνων.

Τα σκληρά δεδομένα πίσω από τη σημερινή ημέρα

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛ.ΑΣ. και της FRA, το 2025 η ενδοοικογενειακή βία αυξήθηκε κατά 13% σε σχέση με το προηγούμενο έτος.

Οι γυναίκες αποτελούν το 70-80% των θυμάτων, ενώ οι άντρες το 80-85% των δραστών.

Σε παγκόσμιο επίπεδο, ο ΟΗΕ υπενθυμίζει ότι:

σχεδόν 1 στις 3 γυναίκες έχει υποστεί σωματική ή/και σεξουαλική βία από σύντροφο ή μη σύντροφο,

μία γυναίκα ή κορίτσι δολοφονείται κάθε 10 λεπτά από τον σύντροφο ή την οικογένειά της,

στην Ελλάδα το 33,65% των γυναικών έχει υποστεί σωματική ή σεξουαλική κακοποίηση.



Φέτος, ο αγώνας επικεντρώνεται στη διαδικτυακή βία

Η Διεθνής Ημέρα σηματοδοτεί την έναρξη της εκστρατείας UniTE, που διαρκεί 16 ημέρες και έχει ως στόχο την καταπολέμηση της ψηφιακής κακοποίησης των γυναικών και των κοριτσιών.

Ως διαδικτυακή βία ορίζονται μορφές όπως:

revenge porn και μη συναινετική χρήση εικόνων,

cyberbullying,

online απειλές,

διαδικτυακή παρενόχληση,

deepfakes με σεξουαλικό περιεχόμενο,

ρητορική μίσους,

doxxing,

catfishing,

πλαστοπροσωπία,

μισογυνιστικά δίκτυα.

Η απειλή αυτή αυξάνεται ραγδαία και στοχεύει κυρίως γυναίκες με δημόσια παρουσία – πολιτικούς, δημοσιογράφους, ακτιβίστριες – αλλά και όσες ανήκουν σε κοινωνικές ομάδες που ήδη βιώνουν διακρίσεις.



Η διαφήμιση που ανατριχιάζει

Η καμπάνια της Toyota, σε συνεργασία με το Κέντρο Διοτίμα, αποτυπώνει με συγκλονιστικό τρόπο τη στιγμή της απόδρασης μιας γυναίκας από κακοποιητικό περιβάλλον.

Η σκηνή είναι απλή και βαθιά ανθρώπινη:

Μια γυναίκα, αναστατωμένη και φοβισμένη, κρατώντας το μωρό της, προσπαθεί μέσα στη νύχτα να βγει από το σπίτι χωρίς θόρυβο. Με γρήγορες κινήσεις παίρνει την τσάντα που έχει ετοιμάσει, κατεβαίνει τις σκάλες και φτάνει στο αυτοκίνητο της. Βάζει το παιδί στο κάθισμα, του μιλάει ήρεμα — «αγάπη μου, πάμε μια βόλτα; Θα περάσουμε ωραία» — και μπαίνει στη θέση του οδηγού.

Η κάμερα στέκεται για λίγο στο λογότυπο της Ford. Κι εκεί, έρχεται η ανατροπή:

«Σημασία για εμάς δεν έχει με ποιο όχημα θα φύγεις.

Φτάνει να ξεφύγεις.»

Η Toyota υπογράφει μια από τις πιο δυνατές καμπάνιες των τελευταίων ετών, επιλέγοντας να αφήσει πίσω κάθε έννοια ανταγωνισμού και να φωτίσει ένα πρόβλημα που αφορά χιλιάδες γυναίκες.



Γιατί αυτή η διαφήμιση αγγίζει τόσο βαθιά;

Διότι υπενθυμίζει το αυτονόητο:

Κάποιες φορές, η ζωή και η ασφάλεια είναι πολύ πιο σημαντικές από οτιδήποτε άλλο.

Η εικόνα μιας γυναίκας που δραπετεύει με το παιδί της μέσα στη νύχτα δεν είναι σκηνή κινηματογράφου. Είναι πραγματικότητα για πολλές γυναίκες στην Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο.

Και η καμπάνια αυτή δεν ζητά χειροκρότημα για τη δημιουργικότητά της, αλλά για το θάρρος του μηνύματος της.

