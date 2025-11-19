# ΕΓΚΛΗΜΑ# ΕΠΙΔΟΜΑ# ΤΡΟΧΑΙΟ# ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ# ΑΓΡΟΤΕΣ# HACKS

Σκληρή επίθεση Λιάγκα στη Μουτίδου: «Κόβει και ράβει δηλώσεις – Είναι αλητεία και έχει νομικές συνέπειες»

Έντονη ήταν η αντίδραση του Γιώργου Λιάγκα μέσα από την εκπομπή του, με αφορμή σχόλια της Σοφίας Μουτίδου στο Real View αλλά και ερωτήσεις που, όπως είπε, επαναφέρουν συνεχώς το όνομά της σε άσχετες συζητήσεις. Η αφορμή δόθηκε στη διάρκεια συνέντευξης του Γιώργου Γεροντιδάκη, όταν έγινε αναφορά στο γνωστό –και πολυσυζητημένο– ζήτημα περί «μεγάλου κρεβατιού» στο θέατρο.

Ο παρουσιαστής πήρε αμέσως θέση, εκφράζοντας την ενόχλησή του:
«Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί σε κάθε ερώτηση πρέπει να αναφέρουμε τη Σοφία Μουτίδου. Γιατί θεωρούμε ότι η άποψή της αφορά ολόκληρη τη χώρα; Αφού όλοι λέμε ότι δεν ισχύει, γιατί την ανακυκλώνουμε;» διερωτήθηκε, τονίζοντας πως η ηθοποιός εμφανίζει «εμμονές» και σχολιάζει πράγματα που δεν έχουν ειπωθεί.

Ο Γιώργος Λιάγκας συνέχισε με βαρύτατους χαρακτηρισμούς, λέγοντας πως η Μουτίδου «έχει πάθει ...

