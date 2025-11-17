Ενοχλημένος εμφανίστηκε ο δημοσιογράφος Άρης Πορτοσάλτε σχολιάζοντας τη δημόσια παρουσία του Πάνου Ρούτσι, πατέρα ενός από τα θύματα της τραγωδίας στα Τέμπη, σε εκδήλωση για την επέτειο του Πολυτεχνείου.

Όπως τόνισε, ο ίδιος δεν στρέφεται κατά του πατέρα που έχασε το παιδί του, αλλά κατά εκείνων που – όπως υποστήριξε – «εκμεταλλεύονται» τη βαθιά προσωπική του απώλεια για πολιτικούς λόγους.

Ο Πορτοσάλτε επισήμανε ότι ο καθένας έχει δικαίωμα να παρευρίσκεται σε οποιαδήποτε εκδήλωση, όμως άσκησε σκληρή κριτική σε «κομμάτια της Αριστεράς», τα οποία, όπως είπε, «ψάχνουν να κρατηθούν από οτιδήποτε» και εργαλειοποιούν την παρουσία του Πάνου Ρούτσι στις εκδηλώσεις του Πολυτεχνείου. Υπογράμμισε μάλιστα ότι, κατά τη δική του άποψη, η συγκεκριμένη κίνηση «δεν έχει καμία σχέση με το πραγματικό νόημα της επετείου».

Στο σχόλιό του, ο δημοσιογράφος επιχείρησε να διαχωρίσει πλήρως τον πένθιμο, προσωπικό αγώνα των συγγενών των θυμάτων της τραγωδίας των Τεμπών από τις πολιτικές αντιπαραθέσεις και τις συμβολικές παρουσίες σε επετειακές εκδηλώσεις.

Η τοποθέτησή του προκάλεσε ποικίλες αντιδράσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και στον δημόσιο διάλογο, με άλλους να συμφωνούν ότι οι οικογένειες των θυμάτων δεν θα έπρεπε να «γίνονται σημαία» από πολιτικούς χώρους, και άλλους να υπερασπίζονται το δικαίωμα των συγγενών να δίνουν το «παρών» όπου θεωρούν ότι το μήνυμά τους μπορεί να ακουστεί.









