Δημήτρης Ουγγαρέζος κατά Acun Medya και ΣΚΑΪ: «Απαράδεκτο το τρέιλερ του Survivor – Και καθόλου τυχαίο»

Σφοδρές αντιδράσεις προκάλεσε το τρέιλερ του νέου κύκλου του Survivor, το οποίο προβλήθηκε από την Acun Medya και περιείχε σοβαρά λάθη στον χάρτη της Ελλάδας. Το θέμα συζητήθηκε εκτενώς στην εκπομπή Buongiorno, όπου ο Δημήτρης Ουγγαρέζος δεν έκρυψε την αγανάκτησή του.

Νησιά… εκτός ελληνικής επικράτειας

Στο επίμαχο βίντεο, αρκετά ελληνικά νησιά –μεταξύ αυτών η Σύμη, η Τήλος, η Κως, η Χάλκη, η Νίσυρος, η Κάλυμνος και η Λέρος– εμφανίζονταν να βρίσκονται εκτός ελληνικών χωρικών υδάτων, γεγονός που προκάλεσε θύελλα αντιδράσεων στο κοινό και στα social media.

Η παραγωγή απέσυρε το τρέιλερ και στη συνέχεια δημοσίευσε τη διορθωμένη εκδοχή, ωστόσο το ζήτημα είχε ήδη λάβει μεγάλες διαστάσεις.



«Απαράδεκτο και καθόλου τυχαίο»

Ο Δημήτρης Ουγγαρέζος ήταν ιδιαίτερα αιχμηρός στην τοποθέτησή του:

διαβάστε αναλυτικά και δείτε βίντεο στο ourlife.gr

Διαβάστε ακόμα: Κρίσιμη συνεδρίαση για το Ισραήλ στη Eurovision 2026: Η EBU αποφασίζει εν μέσω απειλών για μποϊκοτάζ