Η δημοσιογράφος για το επεισόδιο στην Αττική Οδό: Ένιωσα σκουπίδι από τη συμπεριφορά

Στο επίκεντρο της δημοσιότητας βρίσκεται η δημοσιογράφος Ράνια Καρατζαφέρη, μετά το επεισόδιο που σημειώθηκε τα ξημερώματα του Σαββάτου στην Αττική Οδό, όταν αστυνομικοί ακινητοποίησαν το όχημα στο οποίο επέβαινε. Η ίδια μίλησε για πρώτη φορά δημόσια στην εκπομπή «Το Πρωινό» του ΑΝΤ1, καταγγέλλοντας ότι η συμπεριφορά των αστυνομικών ήταν απρόκλητη και υπερβολικά επιθετική.

«Δεν μας έκαναν σήμα – Μας περικύκλωσαν στο φανάρι»

Η δημοσιογράφος περιέγραψε αναλυτικά τα γεγονότα, τονίζοντας πως όσα γράφτηκαν στα κοινωνικά δίκτυα είναι αναληθή:

«Έχουν γραφτεί τέρατα. Ήμουν με έναν οικογενειακό φίλο στο αυτοκίνητο, μετά από έξοδο. Δεν μου φαινόταν μεθυσμένος – αν είχα υποψία, δεν θα έμπαινα στο αμάξι», είπε.

Σύμφωνα με τη μαρτυρία της, τα δύο περιπολικά που ακολουθούσαν το όχημα δεν έκαναν ποτέ σήμα στάσης, ούτε άναψαν φάρους:

«Τα είδαμε πίσω μας, αλλά θεωρήσαμε ότι ήταν σε περιπολία. Όταν σταματήσαμε σε ένα φανάρι, πετάχτηκαν πέντε αστυνομικοί και μας περικύκλωσαν λες και ήμασταν ο Πάσσαρης».

Όπως δήλωσε, οι αστυνομικοί φώναξαν στον οδηγό να βγει από το όχημα, ενώ εκείνη ένιωσε εξευτελισμό: ...

