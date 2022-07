Eurovision 2023: Στη Βρετανία και όχι στην Ουκρανία ο επόμενος διαγωνισμός τραγουδιού!

Σύμφωνα με ανακοίνωση της EBU, η Eurovision 2023 θα διεξαχθεί στην Βρετανία!

Στη Βρετανία και όχι στην Ουκρανία ο διαγωνισμός τραγουδιού του χρόνου, σύμφωνα με την ανακοίνωση που εξέδωσε η EBU το μεσημέρι της Δευτέρας.

«Η European Broadcasting Union (EBU) και το BBC είναι στην ευχάριστη θέση να επιβεβαιώσουν ότι ο 67ος Διαγωνισμός Τραγουδιού της Eurovision 2023 θα φιλοξενηθεί στο Ηνωμένο Βασίλειο», αναφέρει η ανακοίνωση.

We’re pleased to announce the 2023 @Eurovision Song Contest will be hosted in the United Kingdom by the @BBC on behalf of UA:PBC



More on the plans for the 67th edition of the world’s largest live music event ➡️ https://t.co/n8XAbIlgeq#Eurovision #ESC2023 #UK #Ukraine pic.twitter.com/5dmb4iPsUX