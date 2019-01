Η απίστευτη έκκληση του Netflix προς τους χρήστες του: Σταματήστε να τον θαυμάζετε

Ένας από τους πλέον εφιαλτικούς serial killers όλων των εποχών ήταν ο Τεντ Μπάντι. Σύμφωνα με τα στοιχεία της αστυνομίας ο Μπάντι από τα τέλη της δεκαετίας του 1960 ως τα τέλη της δεκαετίας του 1970 κακοποίησε, βίασε, δολοφόνησε και βεβήλωσε τις σορούς τουλάχιστον 30 γυναικών, με την αστυνομία να εκτιμά ότι ο αριθμός των θυμάτων του ήταν πολύ μεγαλύτερος.



Ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά του Μπάντι ήταν ότι είχε πάντα προσεγμένη εμφάνιση, είχε σπουδάσει ψυχολογία, μπορούσε να σταθεί στο κοινωνικό περιβάλλον του και ήταν εμφανίσιμος, αν και η αστυνομία τον χαρακτήρισε ως «χαμαιλέοντα», ως έναν άνθρωπο που μπορούσε να αλλάζει την εμφάνιση και τις εκφράσεις του όπως ο ίδιος επιθυμούσε, ανάλογα με την περίσταση.



Το Netflix τη Δευτέρα προέβαλλε για πρώτη φορά μια σειρά ντοκιμαντέρ με τίτλο «Συνομιλίες με έναν δολοφόνο: Οι κασέτες του Τεντ Μπάντι» και συνόδευσε την προβολή με μια έκκληση προς τους συνδρομητές του και ιδίως τις γυναίκες: να σταματήσουν να γοητεύονται από έναν ψυχοπαθή δολοφόνο, ο οποίος διέπραττε πράξεις νεκροφιλίας στις σορούς των θυμάτων του.



«Έχω δει πολλές συζητήσεις για το πόσο "καυτός" ήταν ο Τεντ Μπάντι και θα ήθελα να σας θυμίσω διακριτικά ότι υπάρχουν κυριολεκτικά ΧΙΛΙΑΔΕΣ καυτοί άνδρες στην εταιρεία -και σχεδόν όλοι δεν είναι καταδικασμένοι κατά συρροή δολοφόνοι», έγραψε ο επίσημος λογαριασμός του Netflix.





Για την ιστορία, ο Τεντ Μπάντι είχε... καυτό τέλος, καθώς εκτελέστηκε στην ηλεκτρική καρέκλα το 1989.

