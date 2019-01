Τα πρώτα πλάνα από τον τελικό του My Style Rocks 2

To My Style Rocks 2 μπήκε στην τελική του ευθεία Μετά από εκατοντάδες ενδυματολογικές προτάσεις, ίντριγκες, καβγάδες, κλάματα και γέλια, οι διαγωνιζόμενες θα κριθούν, για τελευταία φορά, σε λίγες μέρες.



Μια από αυτές θα αναδειχθεί νικήτρια και θα αποδείξει πως το στυλ της πραγματικά ροκάρει! Την απόφαση θα την πάρει live το τηλεοπτικό κοινό το οποίο θα κληθεί να ψηφίσει ποια παίκτρια πιστεύει ότι αξίζει να βρεθεί στην κορυφή του παιχνιδιού και να αποχωρήσει με το χρηματικό έπαθλο.



Ένα μέρος από τον μεγάλο τελικό του My Style Rocks 2 θα είναι μαγνητοσκοπημένος και μάλιστα «γυρίστηκε» χθες. Καλεσμένος, μεταξύ άλλων, θα είναι και ο Γιώργος Τσαλίκης, ο οποίος μέσα από τον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, έδωσε και την πρώτη... διαρροή καθώς έδειξε όλο το πλατό και τους υπέρλαμπρους κριτές.



Στο πλευρό του Γιώργου Τσαλίκη βρέθηκε και η Βίκυ Χατζηβασιλείου η οποία όμως δεν θα είναι ανάμεσα στους καλεσμένους του τελικού αφού όπως είπε στο βίντεο ήταν στο πλατό για άλλο λόγο.



Η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου, λαμπερή μέσα στην τουαλέτα της, δεν σταμάτησε λεπτό να χορεύει και να μοιράζει κέφι.



«Ένας σούπερ τελικός έρχεται στο My Style Rocks! Και την απόφαση θα την πάρετε εσείς live τη βραδιά του τελικού που θα είμαστε πάλι όλοι εκεί! Φωτό τύπου ocean 11 και μια ωραία καλημέρα αυτή τη βροχερή ημέρα» έγραψε στη λεζάντα ο Γιώργος Τσαλίκης και δημοσίευσε μια φωτογραφία στην οποία ποζάρει μαζί με τους χορευτές του σόου αλλά και τον Δημήτρη Αργυρόπουλου.



Δείτε τα στιγμιότυπα: