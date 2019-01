My Style Rocks: Είσαι εξαιρετικά αγενής! Έχω ξενερώσει μαζί σου

Μπάχαλο έγιναν στο πλατό του My Style Rocks! Η κριτική που έκανε η Νίνα Παπαϊωάννου στην Ιωάννα Σιαμπάνη προκάλεσε την αντίδραση της και ξέσπασε με έναν απίστευτο τρόπο. Ο Στέλιος Κουδουνάρης, μάλιστα, έγινε έξαλλος με την Ιωάννα και την χαρακτήρισε αγενή. «Εμένα μου φαίνεται λίγο αποκριάτικο το λουκ», ήταν το σχόλιο που έκανε η Νίνα στην Ιωάννα.



«Επειδή εγώ είμαι κορίτσι του My Style Rocks έχω παίξει με τα print και τα χρώματα, ευχαριστώ. Αυτό δεν είναι αποκριάτικο, sorry κιόλας. Εσύ δεν είσαι κορίτσι του My Style Rocks, sorry. Έχουμε ξεφύγει εδώ μέσα. Απλά όταν βλέπω ότι ένας άνθρωπος, και στο έχω ξαναπεί κιόλας, βαθμολογείς με βάση τι φοράς εσύ και τι σου αρέσει, εμένα αυτό το πράγμα δεν μου αρέσει», είπε η Ιωάννα Σιαμπάνη.





«Τι να πω μετά από όλο αυτό που άκουσα. Δεν ξέρω, πραγματικά. Προσέχετε τι λέτε. Δεν μπορείς να λες στη Νίνα ότι “δεν είσαι κορίτσι του My Style Rocks”. Είναι αγενές αυτό», ήταν το σχόλιο της Μπέττυς Μαγγίρα.



«Είσαι εξαιρετικά αγενής Ιωάννα. Θεωρώ εξαιρετικά αγενή τη στάση σου, να λες εσύ ποια θεωρείς ότι έχει θέση εδώ και ποια δεν έχει, όπως είπες γι’ άλλη μία παίκτρια προχθές. Ο τρόπος που μιλούσες ήταν επιθετικότατος, πάρα πολύ επίθεση για ένα βαθμό. Αυτή η εικόνα είναι στα όρια του αποκριάτικου.



Έχω ξενερώσει πάρα πολύ μαζί σου σήμερα. Και ο βαθμός που βάζω δεν είναι εκδικητικού τύπου, αλλά γιατί αυτό που βλέπω είναι για 1 και αυτό που ακούω είναι για να είσαι αλλού, σε άλλο παιχνίδι και όχι εδώ», είπε ο Στέλιος Κουδουνάρης.