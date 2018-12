My style rocks: Καβγάς διαρκείας με κριτές και Χριστίνα Παπαδέλλη

Ήδη από το πρώτο σχόλιο που της έκανε η Μπέττυ Μαγγίρα γύρω από το πανωφόρι που φορούσε η Χριστίνα Παπαδέλλη άρχισε να μουρμουρίζει δείχνοντας τη δυσαρέσκεια της. Όταν ο Δημήτρης Αργυρόπουλος την ρώτησε αν είναι καλύτερα από την προηγούμενη εβδομάδα που τους κοιτούσε «με μισό μάτι» ξεκίνησε καβγάς διαρκείας ανάμεσα στην παίκτρια του My style rocks και τους κριτές.



«Έχω φτάσει στα όρια μου», ανέφερε η Χριστίνα Παπαδέλλη εξοργίζοντας τον Δημήτρη Αργυρόπουλο: «Τα όρια σου δεν έχουν σχέση με εμένα όμως Χριστίνα».



«Εμένα με προσβάλει το γεγονός όταν λες ότι εμείς κάτι θα βρούμε, είτε είναι για ένα το look, είτε είναι για πέντε για να μην το βαθμολογήσουμε σωστά. Είναι σα να μας λες ότι εμείς καθοδηγούμαστε από κάποιον ότι αυτή την εβδομάδα κατατροπώστε τη Χριστίνα. Θα σε προκαλέσω να δεις όλα σου τα looks πριν φύγεις από το My style rocks και αφού επέστρεψες και θα δεις τη διαφορά. Γιατί όταν επέστρεψες ήρθες στραβωμένη, γύρισες με άλλη συμπεριφορά εδώ και φαινόταν. Εσύ δεν το βλέπεις. Μπορεί να κουράστηκες, αυτό μπορώ να το δεχτώ, είναι δύσκολο αυτό το παιχνίδι», έλεγε η Μπέττυ Μαγγίρα και η παίκτρια δεν έκρυψε την αμηχανία της, αλλά και την αντίθετη άποψη που είχε για αυτά που άκουγε.



Η Χριστίνα Παπαδέλλη υποστήριξε μέσα στην κουβέντα που ξεκίνησε πως η ίδια δεν σκέφτεται τόσο τον βαθμό που της βάζουν, όσο τον τρόπο που το λένε αφήνοντας άναυδους τους κριτές. «Σου έχουμε μιλήσει ποτέ άσχημα;» ρώτησε η Μπέττυ Μαγγίρα. «Ναι, φυσικά πάρα πολλές φορές», απάντησε η Χριστίνα Παπαδέλλη αναφερόμενη σε συγκεκριμένο περιστατικό με τον Δημήτρη Αργυρόπουλο.

Όταν στην συνέχεια ο Δημήτρης Αργυρόπουλος προσπάθησε να της απαντήσει και να της εξηγήσει η ίδια γύρισε το πρόσωπο, χωρίς να μπορεί να κρύψει την κακή της διάθεση, τον εκνευρισμό της και εν τέλει τα δάκρυα της.