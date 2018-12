The Voice: Η συγκίνηση του Μουζουράκη στο τραγούδι για τον πατέρα του

Η συγκινησιακή φόρτιση δεν έλειπε από τον πρώτο ημιτελικό του The Voice, όταν ο Πάνος Μουζουράκης ανέβηκε στη σκηνή και τραγούδησε.



Ο τραγουδιστής επέλεξε να «αποχαιρετήσει» τον πατέρα του με το τραγούδι «Κοίτα Μπαμπά», την ελληνική εκδοχή του «Look at me dad». Την ώρα της συγκλονιστικής του ερμηνείας επικράτησε απόλυτη ησυχία, ενώ πολλά μάτια βούρκωσαν.



Μετά το τέλος του τραγουδιού, ο Γιώργος Καπουτζίδης κάθισε στα σκαλιά του πλατό μαζί με τον Πάνο Μουζουράκη με τον οποίο μίλησαν για το συγκεκριμένο τραγούδι.



«Αυτό ακριβώς που είδαμε και ακούσαμε είναι ολοκληρωμένα ο Πάνος Μουζουράκης. Ευφυής, υπερκινητικός, χαβαλές στο πρώτο τραγούδι. Και τόσο ρομαντικός ευαίσθητος και ευάλωτος στο δεύτερο. Έτσι δεν είναι;», είπε ο παρουσιαστής.



