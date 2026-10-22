ΕΟΔΥ: Ανοδική τάση στις λοιμώξεις του αναπνευστικού

Ανοδική τάση παρουσιάζουν οι λοιμώξεις του αναπνευστικού, καθώς και οι εισαγωγές σε νοσοκομεία για γρίπη και COVID-19, σύμφωνα με την επιδημιολογική έκθεση του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ). Η έκθεση αφορά το διάστημα από τις 12 έως τις 18 Οκτωβρίου 2026 και δημοσιοποιήθηκε την Πέμπτη, 22 Οκτωβρίου 2026.

Κατά την τελευταία αυτή εβδομάδα, καταγράφηκαν συνολικά 114 νέες εισαγωγές για COVID-19, ενώ οι νέες εισαγωγές για γρίπη ανήλθαν σε 52. Οι αρμόδιες αρχές παρακολουθούν στενά την εξέλιξη των δεδομένων.

Ανοδική πορεία στις αναπνευστικές λοιμώξεις

Η επιδημιολογική έκθεση του ΕΟΔΥ για την περίοδο 12-18 Οκτωβρίου 2026 υπογραμμίζει την ανοδική τάση που παρατηρείται στις λοιμώξεις του αναπνευστικού συστήματος. Αυτή η αυξητική πορεία αφορά τόσο τις γενικές λοιμώξεις όσο και τις ειδικές περιπτώσεις που οδηγούν σε νοσηλεία λόγω γρίπης και COVID-19.

Ο αριθμός των κρουσμάτων γριπώδους συνδρομής ανά 1.000 επισκέψεις, αν και κινείται σε χαμηλά επίπεδα, παρουσιάζει ανοδική τάση. Ειδικότερα, την εβδομάδα 42 του 2026, σημειώθηκε μια μικρή αύξηση σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα.

Εισαγωγές και δεδομένα για τον COVID-19

Κατά την τελευταία εβδομάδα, από 12 έως 18 Οκτωβρίου 2026, καταγράφηκαν 114 νέες εισαγωγές ασθενών με COVID-19 στα νοσοκομεία της επικράτειας. Ο αριθμός αυτός είναι αυξημένος σε σύγκριση με την προηγούμενη εβδομάδα, κατά την οποία είχαν καταγραφεί 95 εισαγωγές.

Η θετικότητα που προκύπτει από το σύνολο των διαγνωστικών ελέγχων SARS-CoV-2 στην επικράτεια παρουσιάζει επίσης ανοδική τάση. Την εβδομάδα 42 του 2026 δεν καταγράφηκε καμία νέα διασωλήνωση, ούτε νέος θάνατος από COVID-19.

Συνολικά, από την εβδομάδα 01 του 2025 μέχρι και την εβδομάδα 42 του 2026, οι καταγεγραμμένοι θάνατοι σε σοβαρά περιστατικά, δηλαδή σε διασωληνωμένους ή/και με νοσηλεία σε Μονάδες Εντατικής Θεραπείας, ανέρχονται σε 94. Το σταθμισμένο ιϊκό φορτίο SARS-CoV-2 στα αστικά λύματα των ελεγχθεισών περιοχών βρίσκεται σε μέτρια επίπεδα την εβδομάδα 42 του 2026.

Νοσηλείες λόγω γρίπης και σοβαρά περιστατικά

Οι νέες εισαγωγές λόγω γρίπης παρουσιάζουν ανοδική τάση, καθώς την τελευταία εβδομάδα καταγράφηκαν 52 νέες εισαγωγές. Ο αριθμός αυτός δείχνει αύξηση σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα, κατά την οποία είχαν καταγραφεί 27 εισαγωγές, με τις νοσηλείες να έχουν σχεδόν διπλασιαστεί.

Επιπλέον, καταγράφηκαν δύο νέα σοβαρά κρούσματα εργαστηριακά επιβεβαιωμένης γρίπης που απαιτούσαν νοσηλεία σε Μονάδα Εντατικής Θεραπείας. Δεν καταγράφηκε νέος θάνατος από εργαστηριακά επιβεβαιωμένη γρίπη.

Η θετικότητα για γρίπη στην κοινότητα, όπως εκτιμάται από το δίκτυο επιτήρησης Sentinel Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, σημείωσε πτώση, υποχωρώντας κάτω από το 10%, το οποίο αποτελεί το επιδημικό κατώφλι που σηματοδοτεί την εποχική δραστηριότητα της γρίπης. Στη δευτεροβάθμια φροντίδα υγείας, η θετικότητα κυμαίνεται σε χαμηλά επίπεδα. Συνολικά, από την αρχή της επιτήρησης της γρίπης έως και τις 18 Οκτωβρίου 2026, μεταξύ 247 δειγμάτων, ανευρέθηκαν 14 θετικά δείγματα για ιούς γρίπης, όλα τύπου Α.

Σοβαρή οξεία λοίμωξη αναπνευστικού (SARI)

Ο αριθμός των κρουσμάτων Σοβαρής Οξείας Λοίμωξης Αναπνευστικού (SARI) ανά 1.000 εισαγωγές διατηρείται σταθερά σε χαμηλά επίπεδα. Παρόλα αυτά, παρατηρούνται μικρές εβδομαδιαίες αυξομειώσεις στην καταγραφή των κρουσμάτων.

Την τελευταία εβδομάδα, η έκθεση του ΕΟΔΥ κατέγραψε μια μικρή αύξηση των κρουσμάτων SARI σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα, υποδεικνύοντας την ανάγκη για συνεχή παρακολούθηση.

Με πληροφορίες από: Enikos, Newsit