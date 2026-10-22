Εμβολιαστική κάλυψη ευπαθών ομάδων: Οι συστάσεις υπάρχουν, τα κενά παραμένουν

Άνθρωποι που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες και διατρέχουν αυξημένο κίνδυνο σοβαρής νόσησης παραμένουν χωρίς την απαραίτητη εμβολιαστική προστασία, παρά την ύπαρξη σαφών επιστημονικών συστάσεων. Αυτό το κενό στην κάλυψη αναδείχθηκε ως κεντρικό μήνυμα σε επιστημονικό διαδικτυακό σεμινάριο που διοργανώθηκε από τον Πανελλήνιο Σύλλογο Επισκεπτών Υγείας (ΠΣΕΥ) στις 7 Οκτωβρίου 2026.

Η εκδήλωση, με θέμα «Από τα δεδομένα στην πράξη: Εμβολιαστική κάλυψη ευπαθών ομάδων υψηλού κινδύνου», τόνισε την ανάγκη για έγκαιρη αναγνώριση των αναγκών των πολιτών, εξατομικευμένη ενημέρωση και οργανωμένη παρακολούθηση των εκκρεμών δόσεων. Τα βήματα αυτά θεωρούνται κρίσιμα για την κάλυψη των υφιστάμενων κενών προστασίας.

Η ηλικία δεν είναι ο μόνος παράγοντας

Ο Εμμανουήλ Σμυρνάκης, Καθηγητής Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας – Ιατρικής Εκπαίδευσης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, υπογράμμισε κατά την ομιλία του ότι η ηλικία δεν αποτελεί τον μοναδικό παράγοντα που καθορίζει τις εμβολιαστικές ανάγκες ενός ατόμου. Ανέφερε πως τα χρόνια νοσήματα, η ανοσοκαταστολή, η εγκυμοσύνη, καθώς και η επαγγελματική έκθεση, απαιτούν μια εξατομικευμένη αξιολόγηση.

Ο καθηγητής παρουσίασε τις συστάσεις που αφορούν τους ενήλικες υψηλού κινδύνου, τονίζοντας την ανάγκη για μια πιο ενεργητική προσέγγιση των πολιτών. Επίσης, υπογράμμισε τη σημασία της αξιοποίησης της σχέσης εμπιστοσύνης που υπάρχει μεταξύ των πολιτών και των επαγγελματιών υγείας, ως μέσο για την επίτευξη καλύτερης εμβολιαστικής κάλυψης.

Ειδικές ανάγκες σε παιδιά και εφήβους

Στις ιδιαίτερες ανάγκες των παιδιών και εφήβων που ανήκουν σε ομάδες υψηλού κινδύνου επικεντρώθηκε η Βάνα Παπαευαγγέλου, Καθηγήτρια Παιδιατρικής Λοιμωξιολογίας του ΕΚΠΑ, από την Γ΄ Παιδιατρική Κλινική του ΠΓΝ «Αττικόν». Η κυρία Παπαευαγγέλου εξήγησε ότι το υποκείμενο νόσημα και η θεραπευτική αγωγή που ακολουθείται μπορεί να επιβάλλουν προσαρμογές στο εμβολιαστικό πρόγραμμα.

Τόνισε ιδιαίτερα τη σημασία του ελέγχου του ιατρικού ιστορικού των παιδιών αυτών, καθώς και την αναπλήρωση των δόσεων εμβολίων που ενδεχομένως έχουν παραλειφθεί. Δεδομένου ότι τα παιδιά αυτά παρακολουθούνται συχνά από εξειδικευμένους ιατρούς, υπογράμμισε την ανάγκη για στενή συνεργασία με τον παιδίατρο, ώστε η εμβολιαστική πρόληψη να παραμένει αναπόσπαστο μέρος της συνολικής φροντίδας τους.

Εντοπισμός και αντιμετώπιση των κενών στην πράξη

Η Χαραλαμπία Τσαγρή, Επισκέπτρια Υγείας, MPH, PhD, από την 1η ΤΟΜΥ Πατρών – Τριών Ναυάρχων, εστίασε στον πρακτικό τρόπο εντοπισμού και αντιμετώπισης των εμβολιαστικών κενών. Ανέδειξε τη συνδυαστική αξιοποίηση του ιστορικού των ασθενών, των διαθέσιμων ηλεκτρονικών μητρώων και των πληροφοριών που παρέχονται από τη μονάδα υγείας.

Σύμφωνα με την παρουσίασή της, η προσωπική σύσταση, οι υπενθυμίσεις και η διευκόλυνση της πρόσβασης στους εμβολιασμούς μπορούν να συμβάλουν καθοριστικά στην ολοκλήρωση του εμβολιαστικού σχήματος. Επιπλέον, υπογράμμισε ότι είναι ζητούμενο να παρακολουθείται συστηματικά το αποτέλεσμα κάθε παρέμβασης, καταγράφοντας ποιοι εμβολιάστηκαν και ποιοι εξακολουθούν να έχουν εκκρεμότητες.

Συνεργασία και ενεργός συμμετοχή των ασθενών

Η Μέμη Τσεκούρα, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης Ασθενών Ελλάδας, υπογράμμισε την κρισιμότητα της συνεργασίας μεταξύ όλων των επαγγελματιών υγείας. Επίσης, τόνισε την ανάγκη για ενεργό συμμετοχή των ίδιων των ασθενών στην διαδικασία.

Η κυρία Τσεκούρα έδωσε έμφαση στην κατανόηση των αναγκών των ασθενών και στην αντιμετώπιση των εμποδίων που δυσχεραίνουν την πρόσβασή τους στις υπηρεσίες υγείας και στον εμβολιασμό. Η βελτίωση της εμβολιαστικής κάλυψης, όπως τονίστηκε, δεν εξαρτάται μόνο από τη διαθεσιμότητα των εμβολίων ή την ύπαρξη επιστημονικών οδηγιών, αλλά απαιτεί μια ολοκληρωμένη προσέγγιση.

Με πληροφορίες από: Topontiki