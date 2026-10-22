«Μαθαίνουμε Διατροφή»: Νέα δράση των My market για την παιδική διατροφή

Μια νέα δράση με τίτλο «Μαθαίνουμε Διατροφή» ξεκίνησαν τα My market, με στόχο να προσφέρουν ουσιαστική υποστήριξη στους γονείς σχετικά με τη διατροφή των παιδιών τους. Πρόκειται για μια σειρά από vidcasts, όπου ειδικοί της διατροφής και της υγείας μοιράζονται τεκμηριωμένες πληροφορίες και πρακτικές συμβουλές. Η πρωτοβουλία αυτή απαντά σε καθημερινές απορίες των γονιών, συμβάλλοντας στην ανάπτυξη μιας ισορροπημένης σχέσης των παιδιών με το φαγητό.

Ο στόχος και το περιεχόμενο της δράσης

Η δράση «Μαθαίνουμε Διατροφή» έχει ως βασικό στόχο να παρέχει στους γονείς τεκμηριωμένη ενημέρωση και εφαρμόσιμες συμβουλές για τις καθημερινές διατροφικές επιλογές. Μέσα από αυτή τη διαδικασία, επιδιώκεται να βοηθηθούν τα παιδιά να αναπτύξουν μια πιο υγιή και ισορροπημένη σχέση με το φαγητό. Οι συζητήσεις που αναπτύσσονται στα vidcasts καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα θεμάτων που αφορούν την παιδική διατροφή.

Συγκεκριμένα, οι ειδικοί αναλύουν πτυχές όπως η παιδική παχυσαρκία και ο ρόλος που διαδραματίζει η οικογένεια στη διαμόρφωση της σχέσης του παιδιού με το φαγητό. Επιπλέον, θίγονται θέματα που αφορούν τις καθημερινές διατροφικές επιλογές, τη σημασία του σχολικού κολατσιού, πρακτικές συμβουλές για τη μαγειρική, την ενυδάτωση, καθώς και τη διατροφή πριν και μετά την άσκηση.

Οι απορίες των γονιών στο επίκεντρο

Η αφετηρία της δράσης «Μαθαίνουμε Διατροφή» είναι οι συχνές και πρακτικές απορίες που απασχολούν τους γονείς στην καθημερινότητά τους. Οι ειδικοί απαντούν σε ερωτήματα όπως το πώς οι γονείς επηρεάζουν τις διατροφικές συνήθειες των παιδιών τους, δίνοντας έμφαση στον καθοριστικό ρόλο του οικογενειακού περιβάλλοντος. Επίσης, παρέχονται κατευθύνσεις για το τι μπορεί να κάνει ένας γονιός όταν ένα παιδί προτιμά συγκεκριμένες μόνο τροφές, αντιμετωπίζοντας έτσι τις προκλήσεις της επιλεκτικής διατροφής.

Ένα άλλο σημαντικό θέμα που αναλύεται είναι το τι χρειάζεται να τρώει ένα παιδί πριν και μετά την άσκηση, προσφέροντας συγκεκριμένες οδηγίες για την ενίσχυση της απόδοσης και της αποκατάστασης. Τον συντονισμό της σειράς των vidcasts έχει αναλάβει η δημοσιογράφος Βελίκα Καραβάλτσιου, η οποία καθοδηγεί τις συζητήσεις με τους ειδικούς της διατροφής και της υγείας.

Μέρος του προγράμματος εταιρικής υπευθυνότητας

Η δράση «Μαθαίνουμε Διατροφή» εντάσσεται στο ευρύτερο πρόγραμμα εταιρικής υπευθυνότητας των My market, το οποίο φέρει τον τίτλο «Μαζί, για κάθε οικογένεια». Το συγκεκριμένο πρόγραμμα ξεκίνησε το 2025, υπογραμμίζοντας τη δέσμευση της εταιρείας για την υποστήριξη της ελληνικής οικογένειας σε διάφορους τομείς.

Τόσο η στρατηγική, όσο και ο σχεδιασμός και η υλοποίηση του συνολικού προγράμματος εταιρικής υπευθυνότητας «Μαζί, για κάθε οικογένεια», αλλά και της ειδικότερης δράσης «Μαθαίνουμε Διατροφή», έχουν ανατεθεί στην εταιρεία Danezis Stories. Η ίδια εταιρεία επιμελήθηκε και την παραγωγή των vidcasts, εξασφαλίζοντας την ποιότητα και την αρτιότητα του περιεχομένου.

Διαθεσιμότητα και επερχόμενα επεισόδια

Τα τρία πρώτα επεισόδια της σειράς «Μαθαίνουμε Διατροφή» είναι ήδη διαθέσιμα για το κοινό. Οι ενδιαφερόμενοι γονείς μπορούν να τα παρακολουθήσουν στο επίσημο κανάλι των My market στο YouTube, όπου έχουν αναρτηθεί. Αυτά τα πρώτα επεισόδια προσφέρουν μια εισαγωγή στα θέματα της παιδικής διατροφής και στις πρακτικές συμβουλές.

Οι επόμενες συζητήσεις έχουν ήδη προγραμματιστεί και θα επικεντρωθούν σε επιμέρους ζητήματα. Συγκεκριμένα, στις 29 Οκτωβρίου θα ακολουθήσουν συζητήσεις που αφορούν τη μαγειρική για παιδιά και τη διατροφή στο σχολείο. Αργότερα, στις 12 Νοεμβρίου, θα πραγματοποιηθεί η συζήτηση για τη διατροφή στον αθλητισμό, ολοκληρώνοντας τον κύκλο των προγραμματισμένων vidcasts.

Με πληροφορίες από: Gazzetta