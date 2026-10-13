Αντιπαράθεση Γεωργιάδη με διαδηλωτές στα εγκαίνια του Κέντρου Υγείας Πάρου

Έντονη αντιπαράθεση και αντιδράσεις συνόδευσαν την παρουσία του υπουργού Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη, στην Πάρο, όπου πραγματοποιήθηκαν τα εγκαίνια του ανακαινισμένου Κέντρου Υγείας. Συγκεντρωμένοι πολίτες εξέφρασαν τη δυσαρέσκειά τους έξω από το κτίριο, με τον υπουργό να απαντά στις αιτιάσεις τους. Ο κ. Γεωργιάδης τους προέτρεψε να επισκεφθούν τις εγκαταστάσεις, προκειμένου να διαπιστώσουν τις αλλαγές που έχουν γίνει.

Η αντιπαράθεση με τους διαδηλωτές

Το περιστατικό της αντιπαράθεσης καταγράφηκε σε βίντεο που ανάρτησε ο ίδιος ο υπουργός στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Σε ένα από τα στιγμιότυπα, μία γυναίκα από τους συγκεντρωμένους ισχυρίστηκε ότι το Κέντρο Υγείας «δεν έχει τουαλέτες», αναφέροντας πως πριν από τέσσερα χρόνια που το επισκέφθηκε, δεν υπήρχαν.

Τότε, ο υπουργός Υγείας την κάλεσε να εισέλθουν μαζί στο κτίριο για να ελέγξουν την κατάσταση. Ωστόσο, σύμφωνα με το βίντεο που δημοσιεύτηκε, η γυναίκα δεν αποδέχθηκε την πρόσκληση. Ο κ. Γεωργιάδης αντέδρασε στις διαμαρτυρίες, προβάλλοντας παράλληλα εικόνες από τους χώρους που ανακαινίστηκαν.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης με τους συγκεντρωμένους, ο υπουργός δήλωσε: «Όποιος θέλει να δει αν έγινε καινούργιο, μπαίνει μέσα. Όποιος δεν θέλει, κάθεται έξω και γκρινιάζει». Επέμεινε ότι οι εγκαταστάσεις έχουν αναβαθμιστεί και υποστήριξε πως όσοι αμφισβητούν το αποτέλεσμα των εργασιών μπορούν να μπουν στο Κέντρο Υγείας και να σχηματίσουν προσωπική εικόνα.

Η αιχμηρή ανάρτηση του υπουργού

Σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Άδωνις Γεωργιάδης σχολίασε σε ιδιαίτερα αιχμηρό τόνο τις αντιδράσεις που συνάντησε κατά την επίσκεψή του στην Πάρο. Συγκεκριμένα, έγραψε: «Το παρέλαβα χρέπι, το κάναμε καινούργιο και συνεχίζουμε τα έργα… αλλά η φασαρία φασαρία…. ο ορισμός της Συμμορίας της Μιζέριας».

Στην ίδια ανάρτηση, ο υπουργός επανήλθε στο περιστατικό με τη διαδηλώτρια, σημειώνοντας: «Δείτε το σημείο που μια κυρία από τους διαδηλωτές καταγγέλει ότι πριν 4 χρόνια που πήγε “δεν είχε τουαλέτα”, της λέω πάμε μέσα να τις δούμε….και αρνείται….».

Οι επισκέψεις σε Πάρο και Αντίπαρο

Ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, αναφέρθηκε συνολικά στις επισκέψεις του στα νησιά. Σήμερα, όπως ανέφερε, εγκαινιάστηκε το ανακαινισμένο Κέντρο Υγείας Πάρου.

Μετά την Πάρο, ο κ. Γεωργιάδης επισκέφθηκε και την Αντίπαρο, όπου βρέθηκε στο ολοκαίνουργιο Περιφερειακό Ιατρείο. Αυτές οι επισκέψεις εντάσσονται στο πλαίσιο των εργασιών που πραγματοποιήθηκαν στις δομές υγείας των νησιών.

Η βάση αεροδιακομιδών στην Πάρο

Στο πλαίσιο των επισκέψεών του, ο υπουργός επιθεώρησε και τη βάση ελικοπτέρων αεροδιακομιδών που δημιουργήθηκε επί θητείας του στην Πάρο. Η συγκεκριμένη βάση έχει ήδη εξυπηρετήσει 32 νησιά, πραγματοποιώντας 482 αεροδιακομιδές έως σήμερα, μέσα σε ένα χρόνο λειτουργίας.

Ο κ. Γεωργιάδης τόνισε τη σημασία αυτής της υποδομής για την κάλυψη των αναγκών υγείας των νησιωτών και την άμεση μεταφορά ασθενών όταν απαιτείται.

Συνεχείς προσπάθειες και κριτική

Ο υπουργός Υγείας υπογράμμισε τις προσπάθειες για τη βελτίωση των υποδομών υγείας. Στην ανάρτησή του, ανέφερε χαρακτηριστικά: «Βελτιώνουμε σταθερά τις υποδομές, επιταχύνουμε και πολλαπλασιάζουμε τις προσλήψεις».

Παράλληλα, επανέλαβε την κριτική του προς όσους διαμαρτύρονται, δηλώνοντας ότι «η συμμορία της μιζέριας αταλάντευτη εκεί να γκρινιάζει», αναφερόμενος στις αντιδράσεις που συνάντησε κατά την επίσκεψή του.

Με πληροφορίες από: Topontiki