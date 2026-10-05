Νέα ελπίδα στον έλεγχο του HIV: Το ανοσοποιητικό σύστημα εκπαιδεύεται χωρίς φάρμακα

Ένα μικρό αλλά εντυπωσιακό πείραμα που διεξήχθη στις Ηνωμένες Πολιτείες υποδεικνύει ότι ο καθιερωμένος κανόνας στην αντιμετώπιση του HIV ίσως μπορεί να αλλάξει. Η έρευνα δεν στοχεύει στην πλήρη εξαφάνιση του ιού από τον οργανισμό, αλλά στην εκπαίδευση του ανοσοποιητικού συστήματος ώστε να τον διατηρεί μόνο του υπό έλεγχο, χωρίς την ανάγκη συνεχούς φαρμακευτικής υποστήριξης.

Τα αποτελέσματα αυτής της μελέτης, όπως παρουσιάζονται από το Bloomberg, αποτελούν το πιο πρόσφατο κεφάλαιο σε μια μακρά επιστημονική αναζήτηση. Η προσπάθεια αυτή ξεκίνησε πριν από περισσότερα από τριάντα χρόνια από τον Στίβεν Ντικς, έναν από τους κορυφαίους ερευνητές του HIV, στη θρυλική Ward 86 του San Francisco General Hospital.

Η διεξαγωγή της πρωτοποριακής μελέτης

Από το 2020, δέκα άτομα που ζουν με τον ιό HIV συμμετείχαν σε μια ιδιαίτερα απαιτητική μελέτη, η οποία σχεδιάστηκε και διευθύνθηκε από τον Ντικς. Οι συμμετέχοντες πραγματοποίησαν περίπου πενήντα επισκέψεις στο νοσοκομείο, λαμβάνοντας μια σειρά πειραματικών θεραπειών.

Οι θεραπείες αυτές είχαν ως στόχο την ενίσχυση διαφορετικών μηχανισμών του ανοσοποιητικού συστήματος. Μετά την ολοκλήρωση αυτής της φάσης, ήρθε η κρίσιμη στιγμή: υπό στενή ιατρική παρακολούθηση, οι συμμετέχοντες διέκοψαν τα αντιρετροϊκά φάρμακα που μέχρι τότε κρατούσαν τον HIV κατασταλμένο.

Εντυπωσιακά αποτελέσματα και δηλώσεις

Τα αποτελέσματα που προέκυψαν ήταν ενθαρρυντικά. Επτά από τους δέκα συμμετέχοντες κατάφεραν να διατηρήσουν τον ιό HIV υπό έλεγχο χωρίς τη χρήση θεραπείας. Ειδικότερα, έξι από αυτούς κράτησαν τα επίπεδα του ιού χαμηλά για αρκετούς μήνες, ενώ σε έναν συμμετέχοντα ο HIV δεν είχε επανέλθει σε ανιχνεύσιμα επίπεδα για διάστημα μεγαλύτερο των δεκαοκτώ μηνών.

Ο Στίβεν Ντικς δήλωσε σχετικά: «Για πρώτη φορά, εμείς και άλλες ομάδες δείχνουμε ότι μπορούμε να αναδιαμορφώσουμε ουσιαστικά την ανοσολογική απόκριση στον HIV, ώστε να οδηγεί σε μερικό έλεγχο, τουλάχιστον σε ορισμένους ανθρώπους».

Προσοχή και επόμενα βήματα στην έρευνα

Παρά τη σημασία των αποτελεσμάτων, οι ειδικοί επισημαίνουν ότι απαιτείται προσοχή. Η μελέτη περιελάμβανε μόλις δέκα άτομα, δεν υπήρχε ομάδα ελέγχου, και το θεραπευτικό σχήμα ήταν εξαιρετικά σύνθετο, γεγονός που το καθιστά μη εφαρμόσιμο στην καθημερινή ιατρική πρακτική προς το παρόν.

Ωστόσο, ο στόχος σε αυτή τη φάση, όπως εξηγούν ειδικοί στο Bloomberg, ήταν να αποδειχθεί η εφικτότητα της «παρέμβασης» στο ανοσοποιητικό σύστημα με τρόπο που να μπορεί να συγκρατεί τον HIV ακόμα και μετά την απόσυρση των φαρμάκων. Το επόμενο βήμα είναι να εντοπιστεί ποιο συγκεκριμένο τμήμα του σύνθετου θεραπευτικού σχήματος προκάλεσε αυτή την αντίδραση και εάν μπορεί να αναπαραχθεί με πολύ απλούστερο τρόπο σε μεγαλύτερο αριθμό ανθρώπων.

Με πληροφορίες από: naftemporiki.gr