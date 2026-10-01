Ειδικοί προειδοποιούν: Γαστρεντερικά συμπτώματα που δεν πρέπει να αγνοήσετε

Οι αλλαγές στον γαστρεντερικό σωλήνα, ακόμη κι αν φαίνονται μικρές ή εμφανίζονται για λίγο, είναι σημαντικό να συζητούνται με γιατρό. Μια έντονη κρίση διάρροιας μπορεί να οφείλεται σε άγχος ή γαστρεντερίτιδα, ενώ τα επίμονα αέρια και το φούσκωμα μπορεί να προκληθούν από τη διατροφή ή μια πολύωρη πτήση.

Ωστόσο, παρόμοια συμπτώματα μπορούν να υποδηλώνουν και κάτι πολύ πιο σοβαρό. Στον γαστρεντερικό σωλήνα, που εκτείνεται από το στόμα έως το τέλος του παχέος εντέρου, δεν είναι πάντοτε εύκολο να ξεχωρίσει κανείς μια παροδική ενόχληση από ένα προειδοποιητικό σημάδι. Γαστρεντερολόγοι στους New York Times επισημαίνουν συμπτώματα που δεν θα πρέπει ποτέ να αγνοήσετε.

Αίμα στα κόπρανα: Ένα σοβαρό σημάδι

Η παρουσία αίματος στα κόπρανα συχνά υποβαθμίζεται και αποδίδεται σε αιμορροΐδες. Οι αιμορροΐδες είναι διογκωμένες φλέβες που παρουσιάζουν φλεγμονή και όταν ερεθίζονται ή ασκείται πίεση σε αυτές, μπορεί να εμφανιστεί έντονο κόκκινο αίμα στο χαρτί υγείας, σταγόνες αίματος στη λεκάνη ή αίμα στην επιφάνεια των κοπράνων.

Ωστόσο, οι ειδικοί τονίζουν ότι το χρώμα του αίματος συχνά δεν αρκεί για να διαπιστωθεί εάν προέρχεται από αιμορροΐδες ή από κάτι σοβαρότερο. Ο καρκίνος του παχέος εντέρου και του ορθού, η νόσος του Crohn, η εκκολπωματίτιδα, ακόμη και ορισμένες γαστρεντερικές λοιμώξεις μπορούν επίσης να προκαλέσουν αίμα μέσα στα κόπρανα ή στην επιφάνειά τους.

Επιπλέον, κόπρανα που είναι μαύρα ή έχουν σκούρο βυσσινί χρώμα μπορεί να αποτελούν ένδειξη αιμορραγίας στο στομάχι ή στο ανώτερο τμήμα του πεπτικού συστήματος. Πιθανές αιτίες για αυτό περιλαμβάνουν ένα έλκος στομάχου, τον καρκίνο του στομάχου ή του οισοφάγου και άλλες παθήσεις. Σύμφωνα με τις επισημάνσεις των ειδικών, οποιαδήποτε παρουσία αίματος μέσα στα κόπρανα ή γύρω από αυτά πρέπει να αναφέρεται άμεσα σε γιατρό.

Απρόσμενες αλλαγές στη λειτουργία του εντέρου

Απρόσμενες αλλαγές στο σχήμα, στη συχνότητα ή στη σύσταση των κοπράνων είναι καλό να συζητούνται με γιατρό. Σε αυτές περιλαμβάνονται η ασυνήθιστη δυσκοιλιότητα ή διάρροια, καθώς και τα κόπρανα που γίνονται ασυνήθιστα λεπτά.

Όταν τέτοιες αλλαγές εμφανίζονται χωρίς σαφή εξήγηση, όπως για παράδειγμα μια μεταβολή στη διατροφή, στα φάρμακα ή στα επίπεδα άγχους, μπορεί να υποδηλώνουν ότι κάτι δεν λειτουργεί σωστά στον οργανισμό. Για παράδειγμα, ένας όγκος που μεγαλώνει στο παχύ έντερο μπορεί να προκαλέσει δυσκοιλιότητα ή λεπτά κόπρανα.

Η φλεγμονή του εντέρου μπορεί επίσης να προκαλέσει τόσο δυσκοιλιότητα όσο και διάρροια, συχνά μαζί με πόνο, αέρια και φούσκωμα. Εάν τα κόπρανα παραμένουν πολύ μαλακά ή υδαρή για περισσότερες από πέντε έως επτά ημέρες, χρειάζεται επικοινωνία με έναν γιατρό, ιδιαίτερα όταν συνυπάρχουν κοιλιακός πόνος, κράμπες ή αλλαγές στην όρεξη.

Με πληροφορίες από: newsbeast.gr