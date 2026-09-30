Η μαζική παραίτηση 50 γιατρών στο νοσοκομείο Χανίων και η απόσυρση του εντέλλεσθαι

Σε μια κρίσιμη κατάσταση βρίσκεται το Νοσοκομείο Χανίων, καθώς πενήντα γιατροί υπέβαλαν τις παραιτήσεις τους, ως αντίδραση σε εντολή για υποχρεωτική μετακίνηση γιατρού της Μονάδας Εντατικής Θεραπείας. Η εντολή, που προερχόταν από την 7η Υγειονομική Περιφέρεια, αφορούσε την κάλυψη εφημεριών στο Νοσοκομείο Ρεθύμνου. Η μαζική αυτή αντίδραση των ιατρών οδήγησε στην απόσυρση του «εντέλλεσθαι», ωστόσο το ζήτημα της κάλυψης των εφημεριών στο Ρέθυμνο παραμένει ανοιχτό.

Η αφετηρία της έντασης: το «εντέλλεσθαι» και η αντίδραση

Η απόφαση των πενήντα γιατρών να παραιτηθούν προέκυψε μετά την εντολή της 7ης Υγειονομικής Περιφέρειας, η οποία ζητούσε την υποχρεωτική μετακίνηση ενός γιατρού από τη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ) του Νοσοκομείου Χανίων προς το Νοσοκομείο Ρεθύμνου. Σκοπός της μετακίνησης ήταν η κάλυψη των αναγκών σε εφημερίες στο νοσοκομείο του Ρεθύμνου. Αυτή η εντολή προκάλεσε άμεση και έντονη αντίδραση από το ιατρικό προσωπικό των Χανίων, οδηγώντας στην υποβολή των μαζικών παραιτήσεων.

Η ενέργεια των γιατρών είχε ως αποτέλεσμα την απόσυρση του επίμαχου «εντέλλεσθαι» από την 7η Υγειονομική Περιφέρεια. Παρόλα αυτά, η ανάγκη για κάλυψη των εφημεριών στο Νοσοκομείο Ρεθύμνου εξακολουθεί να υφίσταται, αφήνοντας ανοιχτό το ζήτημα της επάρκειας προσωπικού και της διαχείρισης των αναγκών μεταξύ των νοσοκομείων της περιοχής.

Οριακή λειτουργία και εξάντληση προσωπικού στη ΜΕΘ Χανίων

Οι γιατροί του Νοσοκομείου Χανίων εξέφρασαν την αντίθεσή τους στη μετακίνηση του συναδέλφου τους, υποστηρίζοντας ότι η δική τους Μονάδα Εντατικής Θεραπείας λειτουργεί ήδη με οριακό προσωπικό. Τόνισαν ότι μια τέτοια μετακίνηση θα επιδείνωνε περαιτέρω την ήδη επιβαρυμένη κατάσταση της ΜΕΘ, θέτοντας σε κίνδυνο την ομαλή της λειτουργία και την παροχή υπηρεσιών στους ασθενείς.

Ο πρόεδρος των εργαζομένων του Νοσοκομείου Χανίων, Βαρδής Γεωργιακάκης, περιέγραψε την κατάσταση στη ΜΕΘ ως «με το ένα πόδι έξω», υπογραμμίζοντας την εξάντληση των γιατρών. Ο κ. Γεωργιακάκης ανέφερε επίσης ότι οι γιατροί είναι έτοιμοι να αναζητήσουν εργασία στο εξωτερικό, γεγονός που αναδεικνύει την κρισιμότητα της κατάστασης και την έλλειψη κινήτρων για παραμονή στο ελληνικό σύστημα υγείας.

Ελλείψεις προσωπικού σε ΤΕΠ και παθολογικές κλινικές

Πέρα από τη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, το Νοσοκομείο Χανίων αντιμετωπίζει σοβαρές ελλείψεις προσωπικού και σε άλλα κρίσιμα τμήματα. Συγκεκριμένα, τα Τμήματα Επειγόντων Περιστατικών (ΤΕΠ) λειτουργούν με την παρουσία ενός μόνο γιατρού, γεγονός που δημιουργεί τεράστιες πιέσεις και δυσκολίες στην αντιμετώπιση των καθημερινών αναγκών.

Παράλληλα, οι παθολογικές κλινικές του νοσοκομείου αντιμετωπίζουν σημαντικές ελλείψεις σε ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό. Η κατάσταση αυτή επιβαρύνει δραματικά τη συνολική λειτουργία του νοσοκομείου, με χιλιάδες ασθενείς να βρίσκονται σε αναμονή ακόμα και για απλά χειρουργεία, καθυστερώντας την παροχή απαραίτητης ιατρικής φροντίδας.

Προειδοποιήσεις για περαιτέρω επιδείνωση

Οι εργαζόμενοι του Νοσοκομείου Χανίων εκφράζουν σοβαρές ανησυχίες για το μέλλον, προειδοποιώντας ότι η ενδεχόμενη αποχώρηση αναισθησιολόγων από το νοσοκομείο θα επιδεινώσει περαιτέρω την ήδη κρίσιμη εικόνα. Η έλλειψη αναισθησιολόγων μπορεί να οδηγήσει σε αναστολή χειρουργείων και άλλων ιατρικών πράξεων που απαιτούν την παρουσία τους, δημιουργώντας αξεπέραστα προβλήματα στην περίθαλψη των ασθενών.

Ενδεικτική της κατάστασης και της αντίληψης των ιατρών είναι η δήλωση του θωρακοχειρουργού Στέφανου Παλιουδάκη. Ο κ. Παλιουδάκης χαρακτήρισε την απόφαση της 7ης ΥΠΕ ως «παίρνεις τούβλα από έναν τοίχο που στέκει ακόμα, για να στηρίξεις έναν μισογκρεμισμένο». Ο ίδιος τόνισε ότι η μετακίνηση προσωπικού από ένα ήδη επιβαρυμένο νοσοκομείο δεν αποτελεί λύση στο πρόβλημα, αλλά απλώς μετατοπίζει την κρίση από το ένα σημείο στο άλλο, χωρίς να αντιμετωπίζει τις δομικές ελλείψεις του συστήματος υγείας.

Με πληροφορίες από: Topontiki